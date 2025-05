Trainer Kristian Arambasic verlängert Vertrag bis 2026

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat ein starkes Zeichen für Kontinuität und sportliche Ambition gesetzt: Der Vertrag mit Cheftrainer Kristian Arambasic wurde ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 45-Jährige bleibt somit das sportliche Gesicht des Vereins – mit dem klaren Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga Nord in naher Zukunft zu realisieren.

„Ich stehe für Loyalität und Kontinuität“, sagte Arambasic nach der Unterschrift. „Der BSV Rehden ist mir in all den Jahren sehr ans Herz gewachsen. Wir sind bislang nicht am Ziel – wir wollen aufsteigen.“ Mit dieser Klarheit formuliert der Coach nicht nur seine persönliche Haltung, sondern auch die strategische Ausrichtung des Vereins.

Doch nicht nur das Fernziel ist gesetzt – auch kurzfristig hat Arambasic mit seinem Team noch große Pläne: „Wir haben in dieser Saison noch die Chance, einen großen Titel zu holen – den NFV-Pokal“, betonte der Coach mit Blick auf das anstehende Finale gegen Atlas Delmenhorst. Parallel laufen bereits die Vorbereitungen für die neue Spielzeit. „Die Mannschaft soll entscheidend verstärkt werden. Wir wollen im kommenden Jahr voll angreifen“, so Arambasic.

Hinter den Kulissen laufen laut Arambasic bereits „intensive Gespräche und Planungen“. Die Richtung ist klar: Der BSV will nicht erneut knapp scheitern, sondern die nötigen Stellschrauben rechtzeitig justieren.

Ein Trainer mit klarer Handschrift

Seit Januar 2021 steht Kristian Arambasic an der Seitenlinie in Rehden. Nach dem Klassenerhalt in der Regionalliga folgte der Pokalsieg 2022. Nach dem Corona-bedingten Abstieg formte er in der Oberliga eine spielstarke Mannschaft, die in der Saison 2023/24 auf Rang sieben landete und 2024/25 phasenweise zu den formstärksten Teams der Liga zählte. Die Serie von 18 Spielen ohne Niederlage untermauerte seine Arbeit – ebenso wie die Weiterentwicklung zahlreicher Spieler.

Für Arambasic ist die Vertragsverlängerung Ansporn und Verpflichtung zugleich: „Auch wenn die laufende Spielzeit noch nicht beendet ist, blicke ich mit großer Zuversicht und Vorfreude auf eine weitere gemeinsame Saison beim BSV.“ Der Weg zurück in die Regionalliga ist gezeichnet – und Arambasic bleibt der Architekt.