Trainer Koyun und GW Welldorf-Güsten trennen sich zur neuen Saison

Firat Koyun wird in der kommenden Saison nicht mehr als Cheftrainer an der Seitenlinie der Bezirksligamannschaft des SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten stehen.

Diesen Entschluss verkündete er am vergangenen Montag dem Sportvorstand und am Donnerstag seiner Mannschaft, nachdem er das Team mit einem überzeugenden 6 zu 2 Auswärtssieg in Wenau rechnerisch zum Klassenerhalt führte, der während der gesamten Saison nie in Gefahr stand.

Seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren hat Firat Koyun das Bezirksligateam des SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten entscheidend geprägt. Unter seiner Leitung, die er in schwieriger Lage übernahm, konnte sich die Mannschaft in der Bezirksliga immer weiter stabilisieren. Die vergangene Saison war mit 57 Punkten aus 30 Spielen die erfolgreichste Saison der Grün-Weißen. Die Zuschauer genossen besonders die unter Koyun gefestigte Heimstärke, in der seine Mannschaft nahezu anderthalb Jahre zu Hause nicht unterlegen war. Seine Expertise und sein Engagement haben maßgeblich zum sportlichen Erfolg des gesamten Vereins beigetragen.

Der Vorstand des SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten lobt Firat Koyun für seine Arbeit während seiner Amtszeit. "Firat war nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Mentor und Freund für die Mannschaft. In den vergangenen Jahren hat er sehr viele Spieler aus der zweiten Mannschaft und der Jugend in der ersten Mannschaft installiert. Hervorzuheben ist, dass er ein richtiger Vereinsmensch ist, der nicht nur seine trainerischen Belange im Blick hat, sondern auch den Gesamtverein im Blick hat. Seine fachliche Kompetenz und sein Teamgeist waren stets vorbildlich. Die Ziele des Vereins sind in jeder Saison erreicht und zum Teil übertroffen worden", so der Vereinsvorsitzende Albersmeier. Für die Zukunft wünscht der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten Koyun nur das Beste: "Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und sind überzeugt, dass Firat auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird. Er wird immer ein geschätztes Mitglied unserer Fußballfamilie bleiben. Wir werden seinen Weg weiter verfolgen und können uns aufgrund der einwandfreien Zusammenarbeit eine erneute Tätigkeit in unserem Verein sehr gut vorstellen", fügte der Sportvorstand, bestehend aus Pahl, Hohmeier und Maslo hinzu.

Koyun selbst äußerte sich zu seinem Abschied: "Ich bin sehr dankbar für die drei Jahre bei SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten und die Unterstützung der Spieler und des Vereins. Es war eine großartige Zeit, die ich positiv in Erinnerung behalten werde. Nachdem wir die in den letzten Jahren gesetzten Ziele erreicht und die Mannschaft stabilisiert haben, war es für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen, damit auch der Verein seine neuen Ziele kurz- und mittelfristig angehen kann".

Die finale Nachfolge des scheidenden Cheftrainers ist bisher nicht geregelt. Es gilt eine gute, keine schnelle Lösung zu finden. Solange wird die Mannschaft interimsweise trainiert und gecoacht.