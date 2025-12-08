Trainer-Knall beim SV Holthausen-Biene!

Beim SV Holthausen-Biene kommt es kurz vor der Winterpause zu einer einschneidenden Veränderung: Verein und Cheftrainer Henning Schmidt haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Wie der Klub über seine sozialen Kanäle mitteilte, reagiert man damit auf die jüngsten sportlichen Entwicklungen und erhofft sich einen neuen Impuls für die Rückrunde.

Für das letzte Auswärtsspiel vor der Winterpause steht ein Interimsduo an der Seitenlinie. Co-Trainer Jakob Klaus sowie Daniel Olthoff übernehmen die Verantwortung und sollen das Team bis zur Klärung der Nachfolgelösung führen.

Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Schmidt hatte den Verein zweieinhalb Jahre betreut und in dieser Zeit maßgeblich begleitet. Der SV Holthausen-Biene dankt ihm ausdrücklich für Einsatz, Engagement und geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute.

Der Verein blickt dennoch optimistisch nach vorne. Ziel sei es, zeitnah Klarheit über die zukünftige Besetzung der Trainerposition zu schaffen und mit frischen Impulsen in die kommenden Monate zu starten.

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt? Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.

➡️ HIER ENTLANG ⬅️

____________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________