Trainer Kevin Wolze übt deutliche Kritik an Viktoria Goch

Zumindest ein Teilerfolg war es für Viktoria Goch. In der Landesliga konnte die Mannschaft nach vier Heimniederlagen in Folge wieder punkten. Das Team von Trainer Kevin Wolze holte mit dem 2:2 (1:0) einen Zähler gegen die abstiegsbedrohten Sportfreunde Hamborn 07. Allerdings stellte der Gocher Auftritt den Coach alles andere als zufrieden.
„Ich bin enttäuscht. Dabei haben wir gut angefangen und in Halbzeit eins alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Wolze. „Nach der Pause haben wir alles vermissen lassen, was uns bis dahin auszeichnete“, führte der Ex-Profi weiter aus. Für den Gegner aus Duisburg war das Unentschieden ein Erfolg. Denn sechs Niederlagen in Folge hatte es zuvor für die Gäste gegeben.
Erstmals stand bei Viktoria Goch der Winter-Neuzugang Ilias El Moumen in der Startelf, der auch einen guten Eindruck hinterließ. „Er bringt eine gute Qualität mit und ist immens fleißig“, sagte Wolze über den gelungenen Einstand des Mittelfeldspielers, der vom GSV Moers zur Viktoria gewechselt ist. Dennoch taten sich die Gastgeber gegen die Hamborner anfangs schwer.
In der 20. Minute setzte Levon Kürkciyan seinen Mitspieler Ben Pauls in Szene, der aber verzog. 180 Sekunden später bereitete Luca Plum mit einer maßgerechten Vorarbeit das 1:0 durch Kürkciyan vor. Kurz darauf gab es noch einen Treffer durch Pauls, allerdings hatte der Schiedsrichter eine Abseitsstellung gesehen. Aber die Gäste kamen nun besser ins Spiel und erarbeiteten sich kleinere Möglichkeiten.
Den Start in Durchgang zwei verschlief Viktoria Goch komplett. In der Pause hatte Gäste-Trainerin Soumiya Bouhadi, die erstmals an der Seitenlinie der Hamborner stand, drei Wechsel vorgenommen. Vor allem der Einsatz von Giuliano Salierno zahlte sich aus. Innerhalb von zwei Minuten drehte er mit seinen beiden Treffern die Partie (49./50.). „In diesen Situationen haben wir einfach schlecht verteidigt und viel zu viel zugelassen. Wir standen viel zu weit von unseren Gegenspielern entfernt“, so Wolze.
Viktoria Goch fing sich wieder. Und als der aufgerückte Malte Baumeister im gegnerischen Strafraum umgekrempelt wurde, verwandelte Plum den Elfmeter sicher zum 2:2 (55.). Dabei sollte es auch bleiben. Zwar gab es noch eine gute Torchance für Marvin Hitzek, doch nach seinem starken Vorstoß agierte er im gegnerischen Strafraum zu zögerlich.
Am kommenden Sonntag geht es für Viktoria Goch ab 15 Uhr mit einer Auswärtsbegegnung weiter. Dann stellt sich das Team beim Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern vor.
