Trainer Kehrberg dämpft bei Amern die Erwartungen für die Rückrunde

Die Hinrunde beendete Amern auf einem respektablen sechsten Platz. Mit Blick auf die Rückrunde warnt der Trainer vor überzogenen Erwartungen. „Wir sind nicht angetreten, um eine bestimmte Tabellenposition zu erreichen. Unser Ziel ist es, uns in der Landesliga zu behaupten“, sagt Kehrberg und fügt an: Entscheidend sei es, wieder zu mehr Stabilität zu finden und die Fehlerquote zu senken. „Da müssen wir wieder konsequenter arbeiten, insbesondere gegen den Ball.“