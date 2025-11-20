Trainer-Jungspund Exl soll SG Thyrnau zum Klassenerhalt führen

Die SG Thyrnau / Kellberg geht mit einem neuen Coach in die Frühjahrsrunde der Kreisliga Passau. Der Tabellenvorletzte hat sich die Dienste von Christoph Exl gesichert. Der 24-Jährige war in den vergangenen Monaten als Koordinator für den U16 bis U19-Bereich beim 1. FC Passau zuständig und coachte in der Vorsaison die U17 der Dreiflüssestädter in der Landesliga. Für den Hauzenberger, der inzwischen in Kellberg wohnt, ist es die erste Station als Herrentrainer.

"Christoph Exl hat in den vergangenen Jahren sowohl beim FC Sturm Hauzenberg als auch zuletzt beim 1. FC Passau in der Jugendabteilung hervorragende Arbeit geleistet. Fachlich top ausgebildet, verfügt er zudem über ein starkes Netzwerk und umfassendes fußballerisches Know-how. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass er mit seiner modernen, entwicklungsorientierten Herangehensweise optimal zu unserer Ausrichtung passt. Er bringt eine klare Idee, hohe Kompetenz und große Motivation mit. Gemeinsam wollen wir den Weg ab sofort weitergehen und insbesondere jungen Spielern bei uns eine sportlich sehr gute Heimat bieten. Christoph erhält von uns das vollste Vertrauen", gibt Andreas Mautner, der sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft zu Protokoll.





"Die Gespräche mit den Verantwortlichen von Anfang an offen, wertschätzend und geprägt von einer gemeinsamen Vorstellung, wie sich die Mannschaft weiterentwickeln kann. Genau diese Perspektive hat mich überzeugt. Zudem möchten wir wieder eine sportliche Heimat für vor allem junge Spieler sein, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Das sportliche Ziel des Klassenerhalts ist klar definiert – und ich sehe darin eine spannende Herausforderung, der ich mich mit voller Überzeugung stelle. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Stabilität ins Team zu bringen, die Spieler individuell besser zu machen und gemeinsam langfristig etwas aufzubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Verein, den Spielern und den Fans und bin voller Motivation, diese Aufgabe erfolgreich anzugehen", sagt Christoph Exl.







Die SG Thyrnau / Kellberg hat ein turbulentes Halbjahr hinter sich. Nach der Rückkehr in der Kreisliga hatte das Team in der altbekannten Umgebung einen harten Stand und steckt mitten im Abstiegssumpf. Anfang Oktober quittierte Übungsleiter Konrad Plankenauer seinen Dienst, drei Wochen später warf auch der seit April verletzte Spielertrainer Christian Weber das Handtuch. Ex-Trainer Marco Kurz sprang für die letzten beiden Partien vor der Winterpause in die Bresche und konnte mit seiner Truppe immerhin noch einen lebenswichtigen 3:0-Heimsieg im Kellerduell gegen die SpVgg Oberkreuzberg verbuchen. Damit dürfen Weiß, Ritzer & Co. weiter auf den Klassenerhalt hoffen, der dennoch kein einfaches Unterfangen werden wird.





