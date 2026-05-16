Trainer Jan Krey über FC Voran Ohe: "Team hat tollen Charakter"

Das Trainerteam des FC Voran Ohe. – Foto: FC Voran

Der FC Voran Ohe hat in der Landesliga Hansa eine Saison gespielt, die nicht von ganz großen Schlagzeilen geprägt war, aber in der Gesamtbetrachtung durchaus wertvoll ist. Nach Rang acht in der Vorsaison wird Ohe diese Spielzeit voraussichtlich auf dem fünften Platz abschließen. Das ist kein Sprung in den Aufstiegskampf, aber eine klare Stabilisierung im oberen Mittelfeld - und damit ein Schritt, den Trainer Jan Krey entsprechend einordnet.

Das ist gelungen. Nach 28 Spielen steht der FC Voran Ohe bei 49 Punkten, hat 14 Siege, sieben Unentschieden und sieben Niederlagen gesammelt. Die Zielmarke war vor der Saison klar formuliert. „Von den Punkten her wollten wir bei 50 landen und das ist uns gelungen“, sagt Krey. Sollte Ohe diese Marke im letzten Saisonabschnitt endgültig überspringen, wäre das auch tabellarisch ein sauberer Beleg für die Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison.

„Wir sind mit der Saison und der Ausbeute sehr zufrieden. Wir haben im Sommer viele Zugänge gehabt und mussten uns erst einmal finden. Das hat gut und zügig geklappt, weswegen die Mannschaft stolz auf das Resultat sein kann“, sagt Krey im Gespräch mit FuPa. Gerade dieser Sommer ist für die Einordnung wichtig. Ohe musste nicht nur einzelne Positionen neu besetzen, sondern viele Spieler integrieren und daraus möglichst schnell eine funktionierende Mannschaft formen.

Dass Ohe die Spielzeit positiv bewertet, liegt nicht nur an der Platzierung. Krey verweist auf einen statistisch interessanten Punkt: „Wir konnten bis auf gegen Rahlstedt gegen jede Mannschaft in dieser Liga punkten.“ Das spricht für eine gewisse Grundstabilität, weil Ohe kaum Gegner hatte, gegen die über die Saison hinweg gar nichts zu holen war. Gerade in einer Liga, in der die Abstände zwischen dem oberen Mittelfeld und der Spitzengruppe schnell größer werden können, ist das ein wichtiger Befund.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um diese Saisonbilanz, die Entwicklung nach den vielen Sommer-Zugängen und die besondere Rolle der mannschaftlichen Geschlossenheit. Im zweiten Teil blickt Krey anschließend auf die Kaderplanung, die Offensive und einen grundsätzlichen Wunsch an den Amateurfußball.

Dazu kommt die Defensive. Ohe hat mit 31 Gegentoren nach 28 Spielen einen der besten Werte der Liga. Nur Concordia Hamburg, Bramfelder SV und FC Voran Ohe selbst bewegen sich in diesem Bereich der Tabelle mit einer vergleichbaren defensiven Stabilität. „Wir haben dieses Jahr mit die wenigsten Gegentore der Liga kassiert, was uns ebenfalls Punkte beschert hat“, sagt Krey.

Diese defensive Verlässlichkeit erklärt, warum Ohe in vielen Spielen konkurrenzfähig war, auch wenn offensiv nicht immer alles leicht fiel. Die Mannschaft hatte häufig eine Basis, auf der Ergebnisse möglich waren. Das ist gerade nach einem personell veränderten Sommer beachtlich, weil defensive Abläufe, Abstände und Automatismen meist Zeit brauchen. Ohe hat diese Stabilität relativ schnell gefunden.

Trotzdem bewertet Krey die Entwicklung nicht unkritisch. „Auch die Entwicklung der Mannschaft sehe ich positiv, auch wenn es in dem ein oder anderen Spiel etwas an Konstanz fehlte.“ Genau diese fehlende Konstanz dürfte erklären, warum Ohe zwar im oberen Mittelfeld steht, aber nicht dauerhaft in den engeren Aufstiegskampf eingreifen konnte. Für den nächsten Schritt wird es darum gehen, die stabile Basis häufiger mit mehr Durchschlagskraft und verlässlicher Spielkontrolle zu verbinden.

Ein großer Kader und schwierige Entscheidungen

Intern war die Saison nicht frei von Herausforderungen. Ohe verfügte über einen großen Kader mit hoher Qualität. Das klingt zunächst nach einem Luxusproblem, bringt aber für Trainer und Spieler eigene Schwierigkeiten mit sich. „Wir blicken auf eine tolle Saison zurück mit tollen Jungs, wobei der ein oder andere sich sicherlich mehr Spielzeit ausgerechnet hatte. Das ist in einem großen Kader mit dieser Qualität natürlich immer schwierig“, sagt Krey.

Diese Aussage zeigt, dass der Weg zu Platz fünf nicht nur über Ergebnisse auf dem Platz erzählt werden kann. In einem breiten Kader müssen Rollen akzeptiert, Enttäuschungen moderiert und Trainingseinheiten so gestaltet werden, dass Konkurrenzkampf und Teamgeist nebeneinander bestehen. Wenn Ohe trotz dieser Situation stabil durch die Saison gekommen ist, spricht das für die Kabine und für die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft.

Krey betont ohnehin weniger einzelne Momente als die Haltung seiner Gruppe. Auf die Frage, welche Phase oder welches Spiel besonders viel über den Charakter der Mannschaft verraten habe, verweist er nicht auf eine konkrete Partie, sondern auf mehrere Auftritte. „Dieses Team hat einen tollen Charakter und es gab mehrere Spiele, in denen wir es eindrucksvoll bewiesen haben.“

Genau diese Geschlossenheit zieht sich durch Kreys Saisonbewertung. Ohe war nicht abhängig von einer einzelnen herausragenden Offensivfigur, sondern hat viele Ergebnisse über Struktur, Zusammenhalt und defensive Stabilität geholt. Das ist nicht immer spektakulär, aber auf Landesliga-Niveau oft die Grundlage für eine gute Saison.

Elias Kegel sticht heraus

Ganz ohne individuelle Hervorhebung kommt Krey dennoch nicht aus. Besonders Elias Kegel hat sich in seiner ersten Landesliga-Saison in den Vordergrund gespielt. „Wir leben von der mannschaftlichen Geschlossenheit, aber wie Elias Kegel in seiner ersten Landesligasaison performt hat, ist schon positiv herauszustellen. Das zeigt aber auch, dass für junge Spieler und Spieler aus unteren Ligen die Möglichkeit in Ohe ideal ist, den nächsten Schritt zu machen. Den Spaß hat das Team die ganze Saison nie verloren.“

Dieses Zitat beschreibt gleich mehrere Ebenen. Kegel steht einerseits für eine individuelle Entwicklung, die sichtbar geworden ist. Andererseits nutzt Krey dessen Beispiel, um den Standort Ohe zu beschreiben. Der Verein will offenbar ein Umfeld sein, in dem junge Spieler und Akteure aus unteren Klassen den Übergang in die Landesliga schaffen können. Das ist für die Kaderplanung und die Außendarstellung wichtig, weil Ohe nicht nur über Namen oder kurzfristige Verstärkungen funktionieren möchte.

Dass Krey in diesem Zusammenhang auch den Spaß am Fußball erwähnt, passt zu seinem Blick auf die Saison. Ohe hat seine Punkte nicht nur über reine Ergebnisorientierung geholt, sondern über eine Gruppe, die trotz Konkurrenzkampf und großem Kader offenbar intakt geblieben ist. Diese Mischung aus Leistungsanspruch und Freude am Spiel ist ein zentrales Motiv in Kreys Aussagen.

Stolz ist der Trainer aber nicht nur auf die Mannschaft. Er verweist ausdrücklich auf den Verein insgesamt. „Die gesamte Entwicklung und wenn ich sehe, wie viele ehrenamtliche Helfer sich in diesem Verein engagieren, erfüllt es mich mit Stolz, dazuzugehören.“ Auch das gehört zur Einordnung dieser Saison. Ohe hat sich sportlich gesteigert, aber Krey sieht den Fortschritt nicht losgelöst vom Umfeld.

Eine Saison als stabile Grundlage

Am Ende steht für den FC Voran Ohe eine Saison, die sich nicht über eine einzelne dramatische Geschichte definiert, sondern über Entwicklung. Die Mannschaft hat sich nach vielen Zugängen schnell gefunden, die eigene Punktemarke erreicht, fast gegen alle Teams gepunktet und defensiv zu den stabilsten Mannschaften der Liga gehört. Das ist eine ordentliche Bilanz für einen Klub, der sich nach Rang acht im Vorjahr wieder im oberen Bereich festgesetzt hat.

Gleichzeitig bleibt Luft nach oben. Krey benennt fehlende Konstanz und wird im zweiten Teil vor allem über das Offensivspiel sprechen. Genau dort liegt der wohl größte Ansatzpunkt für die kommende Saison. Wenn Ohe die defensive Stabilität hält und offensiv verlässlicher wird, kann aus Platz fünf mehr werden als nur eine Momentaufnahme.

Für diese Saison aber ist die Bewertung klar: Ohe hat sich gesteigert, ohne laut zu werden. Der Verein hat eine Mannschaft geformt, die schwer zu schlagen ist, die in der Breite funktioniert und die mit Spielern wie Elias Kegel zeigen kann, dass Entwicklung auch innerhalb einer stabilen Landesliga-Saison möglich ist.

Teil I: Die Baustellen



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers blickt Jan Krey auf die kommende Saison des FC Voran Ohe. Dann geht es um die Offensive, externe Verstärkung, offene Kaderfragen und Kreys Wunsch, dass im Amateurfußball wieder stärker der Spaß am Spiel im Vordergrund steht.

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