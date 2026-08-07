Trainer im Urlaub: VfB Forstinning empfängt Türkgücü München

FB Landesliga Forstinning (rot) Anes Sefidanoski vs Traunstein – Foto: SRO

Dabei wird auch irgendwo am Mittelmeerstrand Trainer Gery Lösch seine entspannte Urlaubsstimmung für zwei Stunden Anspannung am Liveticker eintauschen. Durch die langfristig geplante Urlaubsreise mit seiner Familie wird der Meistertrainer dem VfB Forstinning für zwei Spiele fehlen. Ismail Sahmurat als sein Co-Trainer übernimmt gegen Türkgücü die Verantwortung an der Seitenlinie. Die beiden befinden sich aber im stetigen Austausch.

Sehr positiv hat der VfB Forstinning als Aufsteiger seine ersten drei Punktpartien in der Landesliga, Gruppe Südost, gestaltet. Vor allem auch angesichts der Personalprobleme glänzen die erzielten sieben Punkte noch strahlender. Mit einem weiteren Sieg heute Abend im heimischen Sportpark gegen Türkgücü München kann der VfB seine kleine Erfolgsserie zum Saisonbeginn gleich noch einmal verlängern. Der Anpfiff durch Schiedsrichter Leopold Kellner (FC Oberhinkofen) erfolgt um 19.30 Uhr.

Und die Mannschaft stelle sich laut Sahmurat ohnehin fast von selbst auf, aufgrund der urlaubenden, der verletzten und der noch Trainingsrückstand aufweisenden Akteure. Allerdings entspannt sich die Kaderlage zusehends. Leo Gabelunke wird zwar sehr wahrscheinlich noch ein paar Tage Pause brauchen, dafür kann Blendart Bajraktari erstmals nach Ablauf seiner aus Aschheim mitgebrachten Sperre für den VfB auflaufen. Zudem kehren Ante Basic und Leon Dimitric nach ihrem Urlaub zuerst einmal auf die Ersatzbank zurück.

„Die Jungs sind auf alle Fälle gut drauf und haben im Abschlusstraining gut mitgezogen“, lobte Sahmurat das Engagement und auch den Spaßfaktor bei der Einheit.

Nicht ganz so spaßig verliefen die letzten drei Spieljahre für den Kontrahenten Türkgücü München. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern bis hinab in die Landesliga versuchen nun der neue Präsident Ertürk Alagöz und der Sportliche Leiter Rainer Elfinger, mit einem runderneuerten Kader gegenzusteuern. Und vielleicht sogar wieder die Gegenrichtung in die Bayernliga Süd einzuschlagen. Dabei helfen soll mit Mohamad Awata auch ein ehemals beim VfB in der Landesliga kickender Spieler. Der Saisonstart verlief durchwachsen für die Gäste, mit zwei Siegen und ebenfalls zwei Niederlagen.