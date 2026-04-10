Trainer im Lehrgang, Teams im Spitzenspiel Topspiel der Rückrunde: Ohratal und Schweina-Gumpelstadt jagen die perfekte Serie – Ohratals Trainerduo Kiebert/Hausner fehlen beim Gipfeltreffen. von André Hofmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Blankenburg statt Ohrdruf heißt es am Wochenende für Jan Hausner (links) und Philipp Kiebert (rechts). – Foto: © Marcel Junghanns

Am Samstag steigt in der Landesklasse 3 ein echtes Spitzenspiel – und eines mit besonderer Brisanz: Die beiden formstärksten Teams der Rückrunde treffen direkt aufeinander. Der FSV 06 Ohratal empfängt den FC Schweina-Gumpelstadt.

Beide Mannschaften haben sich im Fußballjahr 2026 bislang in beeindruckender Manier präsentiert und die Rolle der gejagten Hinrundenteams aus Meiningen und Hildburghausen längst übernommen. Während die einen noch als Tabellenführer der Hinserie in Erinnerung sind, haben die anderen längst den Rückstand aufgeholt – und ihn in einen echten Vorsprung im direkten Formvergleich verwandelt. Denn beide Teams sind bislang makellos durch die Rückrunde marschiert: Ohratal gewann sechs Spiele in Serie, Schweina-Gumpelstadt fünf. Am Samstag wird damit zwangsläufig die erste Serie reißen – oder im Falle eines Remis zumindest bei beiden Teams der erste kleine Kratzer im makellosen Rückrundenbild entstehen. Für zusätzliche Brisanz sorgt die besondere Personalsituation beim Gastgeber. FSV-Trainer Philipp Kiebert und sein Co-Trainer Jan Hausner befinden sich unter der Woche in Bad Blankenburg, wo sie im Rahmen eines Kompaktkurses die UEFA-B-Lizenz absolvieren – inklusive Basiscoach-, C- und B-Lizenz in englischer Sprache innerhalb von nur zwei Wochen. Ein intensives Programm, das nicht nur fachlich fordert, sondern auch organisatorisch Spuren hinterlässt. So werden beide Trainer das Topspiel am Samstag verpassen. Mit im Lehrgang: Ex-Nationalspieler und Bundesliga-Profi Nils Petersen, der ebenfalls an der Ausbildung teilnimmt. Kiebert nimmt es mit einer Mischung aus Stolz und Vertrauen in sein Team: „Unser Trainerstaff wird uns aber sicher würdig vertreten.“

Trotz der Abwesenheit blickt er optimistisch auf das Spitzenspiel – und auf die Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt... FuPa Thüringen: Hi Philipp, im Jahr 2026 eilt ihr von Sieg zu Sieg. War diese Entwicklung absehbar und was sind die Gründe für diese konstant starken Leistungen?

Philipp Kiebert: Für mich war diese Entwicklung in dieser Form nicht absehbar, auch wenn ich sie mir natürlich erhofft habe. Es geht mir dabei weniger um Tabellenplätze, sondern um die persönlichen Entwicklungsschritte der Mannschaft. Am Ende ist es ein Prozess, jeder Trainer bringt seine eigene Philosophie mit.

Es ist schön zu sehen, wie viele Spieler seit Juli einen klaren Schub gemacht haben. Wichtiger als jeder Tabellenplatz ist für mich genau diese Entwicklung. Entscheidend sind Disziplin und Trainingsbeteiligung – da muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen.

Unser Mannschaftsgefüge ist ein echter Pluspunkt. Die vielen Neuzugänge wurden schnell integriert, das Team harmoniert sehr gut. Keiner bringt Unruhe rein oder „die Sau durchs Dorf“. Das liegt am Trainerteam, aber vor allem auch an den Spielern selbst. Der Rahmen stimmt einfach, Stimmung und Feeling sind sehr gut. Und wenn man oben steht, gehört auch das nötige Spielglück dazu – das fällt nicht vom Himmel.

Philipp Kiebert hat den FSV 06 Ohratal in einem guten halben Jahr zur Spitzenmannschaft geformt. – Foto: © R.Frank