Trainer-Ikone "Just" Wanninger ist tot Der ehemalige Bayernliga-Coach ist nach längerer Leidenszeit im Alter von 61 Jahren verstorben

Der ostbayerische Amateurfußball trauert um eine bekannte Trainer-Größe: Walter "Just" Wanninger ist im Alter von nur 61 Jahren verstorben. Der Miltacher schlug sich seit einigen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen herum und war schon seit einiger Zeit ein Pflegefall. In den 90er Jahren machte sich der fußballverrückte Finanzbeamte als Nachwuchstrainer des 1. FC Miltach einen Namen. Beim Bayerwald-Traditionsverein verdiente sich Wanninger dann auch als Herrentrainer seine ersten Sporen und schaffte mit dem Team um Tobias Zellner – der mittlerweile Co-Trainer des 1. FC Nürnberg ist – 1998 den Wiederaufstieg in die Landesliga.

Wanninger zog es dann nach Regensburg, wo er bei der damaligen SG Post-Süd zunächst Co-Trainer von Ex-Bayernprofi Hansi Dorfner war und später dessen Nachfolger wurde. In der Spielzeit 2008/2009 stand Walter Wanninger an der Seitenlinie des Bayernligisten 1. FC Bad Kötzting, ehe er zu "seinem" 1. FC Miltach zurückkehrte. Mit den Regentalern wurde "Just" Wanninger 2011 Bezirksliga-Meister. Vor einer großen Kulisse mussten Wensauer, Strohmeier &. Co ein Entscheidungsspiel in Zwiesel gegen den FC Sturm Hauzenberg bestreiten, das die Kicker aus dem Oberen Wald mit 2:1 zu ihren Gunsten entscheiden konnten.