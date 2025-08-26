– Foto: SCSV

Trainer Hupe: "Man braucht in Unterzahl diese aktiven Momente" Spelle muss schon wieder in Unterzahl spielen

Nach Auswärtssiegen kann die Heimreise wegen der tollen Stimmung angeblich nicht lange genug dauern. Der SC Spelle-Venhaus ist nach dem 2:0 bei Lupo Martini keinen Umweg gefahren. Dabei hat er sogar in Unterzahl gewonnen. Dem emsländischen Fußball-Oberligisten reichte die Strecke über rund 280 Kilometer bei der längsten Liga-Tour.

Nach dem Platzverweis gegen Jan-Hubert Elpermann Mitte der ersten Halbzeit wurden Erinnerungen wach an die vorherige Partie gegen den MTV Wolfenbüttel, als Gelbrot gegen Jan Popov die 1:3-Niederlage einleitete. „Da geht's natürlich direkt irgendwie erstmal im Kopf los: schon wieder Unterzahl“, bekennt Trainer Henry Hupe. Aber sein Team habe schon gegen den MTV bewiesen, dass es zu Zehnt gut spielen könne, „auch wenn es keine Punkte gab.“ Hupe hatte im ersten Moment das Gefühl, dass nach dem Foul von Elpermann und dem Strafstoß Gelb gereicht hätte. Im Video sei es schwer zu erkennen. „Der Schiedsrichter hat so entschieden. Wir konnten es nicht ändern.“ Der SCSV haderte nicht, sondern stellte zügig um. Zudem blieb es wegen des Fehlschusses von Bangin Bakir an den Pfosten beim 0:0.

„Man macht sich schon im Vorfeld Gedanken“, meint Hupe. Felix Golkowski wurde aus dem zentralen defensiven Mittelfeld zurückgezogen. „An den Zuständigkeiten und Abläufen ändert sich wenig“, erläutert Hupe. Weil ein Spieler fehle, „muss jeder noch mal Meter mehr machen. Aber das haben die Jungs geschafft. Deswegen ein großes Kompliment an die Mannschaft, was die wieder investiert hat trotz des Rückschlags. Und dann dieser Glaube, dass wir die Punkte mitnehmen.“ Nach der Pause übernahm der für Anton Popov eingewechselte Abwehrspieler Jost Krone den Part in der Kette - Golkowski rückte wieder vor. Die Speller wollten trotz Unterzahl aktiv bleiben und ihre Chance suchen. „Es ist wichtig, nicht in Passivität zu verfallen.“ Beim hohen Anlaufen waren Abstriche nötig. „Mit einem Spieler weniger ist alles deutlich schwieriger. Man muss schauen, was vom Zahlenverhältnis her Sinn macht“, stellt Hupe fest. Zudem sei es natürlich abhängig vom Spielstand.