Trainer Hupe erwartet beim Speller Trainingsauftakt einige Rückkehrer

Es geht wieder los: Trainer Henry Hupe erwartet die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus am Dienstag um 19 Uhr zur ersten Einheit im neuen Jahr. Mit Adrian Lenz und Jip Kemna sind zwei neue Spieler dabei, die schon für die Schwarz-Weißen aktiv waren.

„Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt Hupe. Dabei sorgen die widrigen Witterungsbedingungen noch für Fragezeichen vor der ersten Einheit im neuen Jahr. Nach Frost und Schnee hat am Montag das Tauwetter eingesetzt. „Wir sind flexibel“, erklärt der Coach. „Im Optimalfall geht es auf den Platz. Dann freuen sich die Jungs am meisten. Aber wenn es nicht möglich ist, werden wir auf jeden Fall auch genügend Möglichkeiten haben, uns alternativ fit zu machen.“ Am Sonntag steht um 13 Uhr bereits der erste von fünf Tests auf dem Programm: Der SCSV erwartet den westfälischen Bezirksligisten DJK Wacker Mecklenbeck.

Tjark Höpfner (USC Paloma Hamburg), Abdullah Arfeen (SV Holthausen/Biene) und Niklas Harms-Ensink (Vorwärts Nordhorn) haben den Verein in der Winterpause verlassen. Die Speller freuen sich über die Rückkehr von Eigengewächs Adrian Lenz vom SV Meppen und vom Niederländer Jip Kemna vom HHC Hardenberg.