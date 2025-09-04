Trainer Hüneke fordert Rückkehr zu „vernünftigem Niveau“

Nach dem desaströsen 0:4 gegen den RSV Rehburg steht der FC Gessel-Leerssen am Sonntag beim TuS Drakenburg unter Druck. Der Aufsteiger ist nach vier Spieltagen weiter sieglos und will ausgerechnet beim ebenfalls angeschlagenen Tabellenzwölften die Wende einleiten.

Beide Mannschaften konnten bislang erst jeweils einen Punkt holen. Drakenburg kassierte zuletzt ein klares 0:3 beim FC Sulingen, Gessel-Leerssen war gegen Rehburg bereits nach 22 Minuten mit 0:4 ins Hintertreffen geraten. Dennoch sieht Trainer Maik Hüneke in Drakenburg eine gefährliche Mannschaft. „Die haben eine gute Truppe, waren letztes Jahr bis kurz vor Schluss im Aufstiegsrennen dabei“, betont er. Auch die Niederlage in Sulingen täusche etwas über das tatsächliche Kräfteverhältnis hinweg. „Die waren lange dran, die Gegentore kamen erst spät“, so Hüneke.

Im eigenen Lager geht es in dieser Woche vor allem darum, die fundamentalen Schwächen abzustellen, die gegen Rehburg offen zutage traten. „Wir müssen erst mal auf ein vernünftiges Level kommen“, fordert der Trainer. Bereits im Training unter der Woche sei damit begonnen worden, gezielt an den Schwachpunkten zu arbeiten. Der Fokus liegt klar auf dem eigenen Spiel, nicht auf der Tabelle. Hüneke: „Wir fahren als kleinere Außenseiter hin und schauen, ob wir überraschen können.“

Personell bleibt die Lage angespannt. Ob Stammtorhüter Arne Jacob nach seiner Verletzung aus dem Rehburg-Spiel wieder einsatzbereit ist, bleibt offen. Sollte er ausfallen, würde erneut der junge Ben Kühtmann im Kasten stehen – der sich zuletzt trotz der deutlichen Niederlage als einer der wenigen Lichtblicke erwiesen hatte.