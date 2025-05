Hicham El Mrhanni (schwar-rotes Polo-Shirt) ist nicht mehr Trainer von Germania Okriftel – Foto: RSCP Photo

Trainer Hicham El Mrhanni tritt bei Germania Okriftel zurück Germania Okriftel verliert nach sieben Jahren Erfolgstrainer El Mrhanni +++ Trotz sportlich erreichtem Klassenerhalt fehlte ihm am Ende das Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte Ger.Okriftel Hicham El Mrhanni

Wiesbaden. Nach fast acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit geht eine Ära bei Germania Okriftel zu Ende. Trainer Hicham El Mrhanni hat nach der 1:3-Niederlage am Mittwochabend bei der SG Kinzenbach seinen Rücktritt erklärt – unmittelbar nach dem Spiel.

„Nach sieben guten Jahren sah ich mich gezwungen, diesen Entschluss zu fassen", so El Mrhanni. Eigentlich habe er den Schritt erst nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gehen wollen, doch: „Nach der Niederlage hat es sich richtig angefühlt, es den Jungs mitzuteilen." Direkt im Anschluss an das Spiel erklärte er seinen sofortigen Rücktritt.

El Mrhanni hatte die Mannschaft damals im Abstiegskampf der Kreisoberliga übernommen und bis in die Verbandsliga geführt. Trotz Ergebniskrise und einer schwachen Rückrunde mit nur zwei Unentschieden aus den letzten zehn Spielen sei als Aufsteiger nach einer sehr guten Hinrunde das Ziel Klassenerhalt im Endeffekt erreicht worden. „Wenn man sich mit unseren Mitteln aber die ganze Saison anschaut, darf man daraus keine Saisonkrise machen“, stellt er klar. „Das ist die erste Krise seit Jahren, was auf diesem Niveau in der Verbandsliga passieren kann.“ Gleichzeitig spricht El Mrhanni von einem Vertrauensbruch, der für ihn persönlich das Aus bedeutete. „In den letzten Wochen wurden bereits Planungen für die kommende Runde angestoßen“, erklärt er. „Dabei wurde ich nicht einbezogen oder angesprochen. Da ist bei mir kein Vertrauen mehr da.“