Trainer Hendrik Block: "Wir haben einen Plan"

Der TSV Pansdorf steht am Sonnabend vor einer wichtigen Auswärtsaufgabe in der Landesliga Holstein. Um 16 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Hendrik Block beim FC Fetih-Kisdorf, der als Aufsteiger zuletzt drei Niederlagen in Serie kassierte. Für die Gäste geht es darum, nach dem 1:3 gegen den Eichholzer SV wieder in die Spur zu finden und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten.

„Nach der Niederlage gegen Eichholz wollen wir wieder drei Punkte mit nach Pansdorf nehmen“, sagt Block. „Die Trainingswoche verläuft gut und wir haben einen Plan, wie wir unser Ziel erreichen wollen.“ Trotz einiger angeschlagener Spieler zeigt sich der Trainer optimistisch: „Wir haben genug Breite im Kader, um das aufzufangen.“

Mit bislang 13 Punkten aus elf Partien steht der TSV auf Rang zehn, punktgleich mit dem VfR Horst. Ein Erfolg in Kisdorf könnte den Weg zurück in die obere Tabellenhälfte ebnen.

Auch Gastgeber Nico Brehm hofft auf eine Wende: „Nach drei Niederlagen in Folge wollen wir zeigen, dass mehr in uns steckt“, so der Trainer des FC Fetih-Kisdorf. „Mit Herzblut, Leidenschaft und Teamgeist wollen wir 90 Minuten lang konzentriert auftreten und keine Geschenke verteilen – dann ist auch ein Erfolg wieder möglich.“