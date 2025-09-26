Trainer Heldt: "Wir wollen wieder oben anklopfen"

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat sich mit dem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Stelingen zurück in die Spur gebracht – und will am Sonntag (28. September, 15 Uhr) im Heimspiel gegen die Reserve von TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (KK II) den nächsten Schritt machen. Trainer Patrick Heldt erwartet ein Duell auf Augenhöhe – sportlich wie tabellarisch.

„Endlich den ersten Auswärtsdreier eingefahren“, zeigt sich Heldt spürbar erleichtert, „und jetzt mit breiter Brust ins nächste Heimspiel.“ Gegner KK II reist als Tabellenfünfter mit 14 Punkten an, Döhren steht mit einem Zähler weniger auf Rang sechs – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel in der oberen Tabellenhälfte.

Der Döhrener Trainer kennt das Trainerteam von KK II gut – und warnt davor, den Gegner am jüngsten Ergebnis zu messen. „Die machen da seit Jahren sehr gute Arbeit. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet.“

KK II unterlag zuletzt überraschend deutlich mit 0:3 gegen das bis dahin sieglose Blaues Wunder – ein Ergebnis, das Heldt nicht überbewertet: „Sie sind jung, gut ausgebildet, fußballerisch stark – und sie können immer auch auf Verstärkung aus der Ersten zurückgreifen. Das weiß man vorher nie.“

Heimstärke als Faustpfand – aber Vorsicht geboten

Mit drei Siegen aus vier Heimspielen ist Döhren zuhause weiterhin schwer zu schlagen. Die Balance zwischen Spielkontrolle und Effektivität scheint sich langsam einzupendeln. Gegen Stelingen war es vor allem die Reaktion auf den Rückstand, die überzeugte: Innerhalb von zwei Minuten drehten Dodzi Kotchi und Tim Prietzel die Partie – und brachten den so lange ersehnten ersten Auswärtsdreier unter Dach und Fach.

Für das Heimspiel am Sonntag sieht Heldt den Kader „grundsätzlich gut aufgestellt“, auch wenn einzelne Spieler verletzt, angeschlagen oder gesperrt ausfallen. Dennoch betont er die Qualität und Breite seines Aufgebots: „Wir können mit genug Manneskraft und hoffentlich auch Siegeskraft auf den Platz kommen.“

Döhren will Anschluss an Spitzengruppe halten

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es im oberen Drittel zugeht. Zwischen Platz zwei (SG 74 Hannover, 16 Punkte) und Platz acht (Davenstedt, 11 Punkte) liegen gerade einmal fünf Zähler. Ein Sieg gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II würde Döhren nicht nur am Gegner vorbeiziehen lassen, sondern auch wieder in Schlagdistanz zur Top 3 bringen.

Heldt formuliert das Ziel klar: „Wir wollen uns wieder oben in der Tabelle etablieren.“ Dafür braucht es aber erneut ein engagiertes, konzentriertes und mental starkes Spiel – gegen einen Gegner, der nach der Klatsche gegen das Blaue Wunder sicher auf Wiedergutmachung aus ist.