Trainer Heldt warnt vor unterschätztem Gegner Blaues Wunder

Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht am Sonntag (31. August, 15 Uhr) vor dem nächsten Heimauftritt in der Bezirksliga 2 Hannover. Gegner im Stadion an der Schützenallee ist die SG Blaues Wunder Hannover, die nach vier Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto hat. Döhrens Trainer Patrick Heldt warnt jedoch davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen – und sieht einen nicht ganz freiwilligen Heimrechttausch als Vorteil für sein Team.
Ursprünglich hätte die Partie beim Blauen Wunder stattfinden sollen, doch der Klub aus Kleefeld bat um einen Tausch. „Ich persönlich denke, da der Platz dort in Kleefeld nicht wirklich gut ist, hat es damit zu tun“, mutmaßt Heldt. Aus Döhrener Sicht ist das keine schlechte Wendung: „Heimspiele sind immer geil.“
Die Gäste sind mit nur einem Punkt aus vier Partien schwach in die Saison gestartet, drei der Niederlagen fielen jedoch jeweils knapp mit einem Tor Unterschied aus. Auch beim jüngsten 1:2 in Burgdorf traf Blaues Wunder spät zum Anschluss und blieb bis zum Schlusspfiff gefährlich. Heldt erkennt die Qualitäten des Gegners: „Spielstarke Mannschaft, aggressiver Gegner. Da heißt es wieder: bespielen und bekämpfen.“
Sein Team sei auf diese Aufgabe gut vorbereitet. Die Trainingswoche sei ordentlich verlaufen, ein letztes Training stehe noch aus. Auch personell sieht sich Döhren gut aufgestellt. Zwar werde es den ein oder anderen Ausfall geben, insgesamt könne man aber „mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen“.
Döhren geht mit dem Selbstbewusstsein des 3:1-Heimsiegs gegen TuS Garbsen in die Partie. Dabei überzeugte die Offensive um Wagner, Stadtler und Wollny mit Effektivität und Tempo. Mit sieben Punkten aus vier Spielen rangiert die SpVgg derzeit auf Rang fünf – punktgleich mit Burgdorf und nur drei Zähler hinter Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II.
„Wir wissen, dass wir die drei Punkte definitiv in Döhren behalten wollen und auch müssen“, betont Heldt. Gleichzeitig erwartet er keinen verunsicherten Gegner: „Blaues Wunder kommt nicht mit gesenktem Kopf, sondern mit breiter Brust nach Döhren.“
Gelingt der nächste Heimsieg, könnte die SpVgg in der Spitzengruppe der Liga weiter Boden gutmachen. Ein Selbstläufer ist das Duell gegen den Tabellenfünfzehnten aber keineswegs.