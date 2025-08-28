– Foto: Philipp Reichelt

Trainer Heldt warnt vor unterschätztem Gegner Blaues Wunder SpVgg Niedersachsen Döhren will Heimbilanz ausbauen Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SpVgg Döhren Blaues Wunde

Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht am Sonntag (31. August, 15 Uhr) vor dem nächsten Heimauftritt in der Bezirksliga 2 Hannover. Gegner im Stadion an der Schützenallee ist die SG Blaues Wunder Hannover, die nach vier Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto hat. Döhrens Trainer Patrick Heldt warnt jedoch davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen – und sieht einen nicht ganz freiwilligen Heimrechttausch als Vorteil für sein Team.

Ursprünglich hätte die Partie beim Blauen Wunder stattfinden sollen, doch der Klub aus Kleefeld bat um einen Tausch. „Ich persönlich denke, da der Platz dort in Kleefeld nicht wirklich gut ist, hat es damit zu tun“, mutmaßt Heldt. Aus Döhrener Sicht ist das keine schlechte Wendung: „Heimspiele sind immer geil.“ So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren SG Blaues Wunder Hannover Blaues Wunde 15:00 PUSH

Die Gäste sind mit nur einem Punkt aus vier Partien schwach in die Saison gestartet, drei der Niederlagen fielen jedoch jeweils knapp mit einem Tor Unterschied aus. Auch beim jüngsten 1:2 in Burgdorf traf Blaues Wunder spät zum Anschluss und blieb bis zum Schlusspfiff gefährlich. Heldt erkennt die Qualitäten des Gegners: „Spielstarke Mannschaft, aggressiver Gegner. Da heißt es wieder: bespielen und bekämpfen.“ Sein Team sei auf diese Aufgabe gut vorbereitet. Die Trainingswoche sei ordentlich verlaufen, ein letztes Training stehe noch aus. Auch personell sieht sich Döhren gut aufgestellt. Zwar werde es den ein oder anderen Ausfall geben, insgesamt könne man aber „mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen“.