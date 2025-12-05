Trainer Heinrich Losing bleibt dem SV Sonsbeck treu

Losing blickt zurück und sagt: „Wir hatten durch die vielen Verletzungen in vielen Spielen nicht die Power. Aber nicht nur in dieser, sondern in jeder Saison seit dem Oberliga-Aufstieg schlechte Phasen. Die überstehen wir gemeinsam und bleiben unserer Linie treu.“

Die sähe vor, mutig zu agieren, ins Risiko zu gehen, zu pressen. „Aber ich sage es meiner Mannschaft immer wieder: Wir brauchen die Balance, dürfen uns zwischendrin auch mal zurückziehen, tiefer stehen. Unberechenbar sein, mal das Kurzpassspiel pflegen, dann aber auch den langen Ball wählen.“ Dann könne auch der SV Sonsbeck vermeintlich stärkeren Gegnern wehtun.