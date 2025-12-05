Trainer Heinrich Losing bleibt dem SV Sonsbeck treu

Kaum noch Verletzte, aber der Gegner hat’s in sich: Der Oberligist SV Sonsbeck tritt am Sonntagnachmittag (Anpfiff 15.30 Uhr) bei einem der aktuell formstärksten und torhungrigsten Teams der Liga an. Warum Heinrich Losing, der am Donnerstagabend seinen Trainervertrag ein weiteres Mal verlängert hat, trotzdem mutig spielen lassen will.
„Seine hervorragende Arbeit, seine klare sportliche Vision und vor allem seine große Identifikation mit unserem Verein haben uns die Entscheidung wie in den letzten Jahren sehr leicht gemacht“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen. „Uns war es sehr wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen, damit wir zeitnah auch in die Planungen für die Rückserie und kommende Saison gehen können." Losing, der mit Ehefrau und zwei Kindern in Kamp-Lintfort lebt, steht seit 2019 beim SVS an der Seitenlinie.
„Viermal in Folge ungeschlagen“ gegen „ein Sieg aus acht Punktspielen“ – das verdeutlicht das Ungleichgewicht, wenn der SC St. Tönis (Tabellensechster) zum anstehenden 16. Spieltag den SV Sonsbeck (15.) empfängt. Während St. Tönis bereits 38 Tore erzielt hat, gelangen Sonsbeck nur 19 Treffer.
„Sie kommen aus einer Positiv-, wir aus einer Negativ-Phase. Aber uns trennen nur drei Punkte“, sagt Losing. Tatsächlich haben seine Mannen bislang 18 Punkte eingesammelt und die seines Kontrahenten Bekim Kastrati, der vor 20 Jahren vier Bundesliga-Einsätze für Borussia Mönchengladbach absolvierte, 21. Sie müssten mehr haben bei der Kaderqualität, meint Losing, nennt mit Sechser Jannis Nikolaou einen Ex-Zweitliga-Profi (162 Einsätze für Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden) als Beispiel und weiß um die Torgefahr, die Spieler wie Mario Knops (14 Scorerpunkte), Julian Suaterna-Florez (13) oder Morten Heffungs (10) ausstrahlen und in Zählbares verwerten.
Dass es von den Abstiegsrängen – punktgleich liegt nur einen Platz hinter Sonsbeck der 1. FC Kleve auf Rang 16 – bis ins obere Tabellendrittel zu diesem Zeitpunkt der Saison nur drei Punkte sind, „habe ich auch noch nicht erlebt, weder als Spieler noch als Trainer“, sagt Losing.
Gegen seinen ehemaligen Klub wird Jan Fauseweh ins Tor der Sonsbecker zurückkehren. Nach ihren Oberschenkelzerrungen haben Tobias Meier und Luca Janßen wieder trainiert. Wenn es nach den letzten Trainingseinheiten keine Reaktion gibt, dürften sie im Kader stehen. Ruben Martens ist fit. Nur Tymoteusz Miller fehlt dem SVS weiterhin.
Sich gegen die offensivstarken Gastgeber hinten reinstellen und etwa in einer 5-4-1-Grundordung kompakt stehen, kommt für Losing nicht infrage. „Der SC hat insgesamt eine super Mannschaft. Einzelne in Manndeckung zu nehmen ergibt keinen Sinn. Dann würden sich Räume auftun, die die anderen nutzen“, sagt er. Und „nur tief stehen und die Bälle rauspölen, dafür bin ich der falsche Trainer, das ist nicht der Fußball, für den ich stehen möchte.“
Ein Trainer mache sich angreifbar, wenn er verliere. „Doch deswegen Angsthasenfußball? Nein!“, sagt der Sonsbeck-Trainer. „Jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Wir gehen raus, geben Gas und versuchen, das Spielglück zu erzwingen.“
Losing blickt zurück und sagt: „Wir hatten durch die vielen Verletzungen in vielen Spielen nicht die Power. Aber nicht nur in dieser, sondern in jeder Saison seit dem Oberliga-Aufstieg schlechte Phasen. Die überstehen wir gemeinsam und bleiben unserer Linie treu.“
Die sähe vor, mutig zu agieren, ins Risiko zu gehen, zu pressen. „Aber ich sage es meiner Mannschaft immer wieder: Wir brauchen die Balance, dürfen uns zwischendrin auch mal zurückziehen, tiefer stehen. Unberechenbar sein, mal das Kurzpassspiel pflegen, dann aber auch den langen Ball wählen.“ Dann könne auch der SV Sonsbeck vermeintlich stärkeren Gegnern wehtun.