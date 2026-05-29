Trainer-Hammer: Ex-Verbandsliga-Trainer übernimmt beim Bezirksligisten

Es ist eine Nachricht, die im Umfeld des Vereins für eine spürbare Aufbruchstimmung sorgt: Ab der kommenden Saison wird Dominic Krümpelbeck neuer Trainer der Bezirksliga-Mannschaft. Dabei sah die Lebensplanung des Erfolgscoachs für die kommenden Monate eigentlich ganz anders aus, denn Krümpelbeck wollte im Sommer eine Pause einlegen. Doch die Initiative und die besondere Wertschätzung einiger Untergriesheimer Spieler, die direkt den Kontakt zu ihm suchten, berührten den Trainer emotional und brachten ihn zum Umdenken. In einer Pressemitteilung des Vereins betont Roland Stegmüller: „Mit Dominic Krümpelbeck haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten für uns gewinnen können“.

Mit Fachkompetenz und Akribie zum nächsten Entwicklungsschritt

Der neue Trainer bringt eine unumstrittene Fachkompetenz mit nach Untergriesheim. Mit Stationen in der Jugend-Oberliga bei der SpVgg Neckarelz und dem Verbandsliga-Aufstieg mit dem FV Mosbach hat er seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt. Krümpelbeck gilt als loyal, akribisch und ist ein echter Experte für Talentförderung. Genau diese Eigenschaften machen ihn zur Idealbesetzung für den jungen Kader der Sportfreunde. Der Auftrag für die Zukunft ist klar definiert: Junge Talente sollen integriert, entwickelt und intensiv auf die nächsten Schritte vorbereitet werden.

Ein erfahrener Fachmann übernimmt die zweite Mannschaft

Auch bei den Sportfreunden Untergriesheim II gibt es zur neuen Saison einen Wechsel an der Seitenlinie zu vermelden. Andreas Müller übernimmt ab dem Sommer die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Der Inhaber der B-Lizenz bringt über 15 Jahre Erfahrung im Jugend- und Herrenbereich mit nach Untergriesheim. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn war er unter anderem beim SC Böckingen, der SG Sonnenhof Großaspach, der TSG Backnang, dem VfL Obereisesheim sowie zuletzt bei der SGM Widdern/Olnhausen tätig. Auch als Spieler feierte Müller Erfolge im regionalen Fußball, darunter Meisterschaften mit dem SV Leingarten und dem SC Böckingen.

Mutiger Ballbesitzfußball und Engagement im Nachwuchsbereich

Müller steht für eine klare Spielphilosophie: Besonders wichtig sind ihm die Entwicklung junger Spieler, ausgeprägter Teamgeist sowie ein moderner Fußball mit viel Ballbesitz, mutigem Auftreten und einem schnellen Umschaltspiel. Neben seiner neuen Trainertätigkeit bleibt Müller dem Nachwuchs eng verbunden und engagiert sich weiterhin im Jugendbereich, aktuell zudem als Scout im Nachwuchsbereich der SG Sonnenhof Großaspach. In einer Pressemitteilung des Vereins äußert sich Andreas Müller zu seinen Ambitionen wie folgt: „Ich möchte eine Mannschaft formen, die mutig Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und sich ständig weiterentwickelt.“