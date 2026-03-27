Trainer-Hammer bei Türkgücü München: Skeledzic kehrt zurück Ein alter Bekannter übernimmt wieder von Sarah Georgi · Heute, 10:07 Uhr · 0 Leser

Türkgücü München stellt sich neu auf: Rainer Elfinger übernimmt als Sportlicher Leiter (l.), Slaven Skeledzic kehrt auf den Trainerposten zurück, Serdar Yilmaz bleibt weiterhin im Vorstand. – Foto: SV Türkgücü München/Murat Ögüt

Bei Türkgücü München gibt es personelle Veränderungen. Ab sofort ist Slaven Skeledzic wieder Trainer des abstiegsbedrohten Bayernligisten.

Diese Nachricht kommt überraschend. Rainer Elfinger ist nicht mehr Trainer von Türkgücü München. Er wechselt den Posten und übernimmt ab sofort die Rolle der Sportlichen Leitung. Seit Montag ist wieder Slaven Skeledzic der Mann an der Seitenlinie des Tabellenschlusslichts. Die Rückkehr des 54-Jährigen ist nach der Trennung in der Hinrunde eine große Überraschung, lief diese doch alles andere als harmonisch ab. Gesundheitliche Probleme machen Elfinger das Leben als Trainer schwer Skeledzic, der im Sommer die damals aus der Regionalliga abgestiegene Mannschaft übernommen hatte, beklagte bei der Trennung massive strukturelle Defizite und rechnete offen mit Türkgücü München ab. So hätte er „kein Cent bekommen“ und sei „angezählt“ worden. Selbst öffentlich wurde man sich nicht einig, ob die Trennung „einvernehmlich“ vonstatten ging. Drei Bayernliga-Spiele lang hatte er den Klub gecoacht, drei Niederlagen setzte es, ehe die Trennung erfolgt war. Doch nun ist er also wieder zurück.

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