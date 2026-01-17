Trainer-Hammer bei der SpG Lähden/Holte

– Foto: SpG Lähden/Holte

Die SpG Lähden/Holte stellt ihr neues Trainergespann vor: Mit Bernd Voss und Marcel Etmann setzen die Verantwortlichen auf Erfahrung, Fachwissen und Kontinuität. Die Vorstände beider Vereine zeigen sich hochzufrieden mit der gefundenen Lösung.

Bekanntes Gesicht mit A-Lizenz Mit Bernd Voss gewinnt die Spielgemeinschaft einen Trainer mit A-Lizenz und einen im regionalen Fußball bekannten Namen. Voss ist seit Jahrzehnten als Leiter einer renommierten Fußballschule aktiv, in der er junge Talente fördert und seine Begeisterung für den Fußball weitergibt. Noch im vergangenen September machte seine Fußballschule Station in Holte. Nun übernimmt er gemeinsam mit Marcel Etmann Verantwortung an der Seitenlinie der SpG Lähden/Holte.

Etmann bleibt an Bord - Dank an Hölzen An der Seite von Voss bleibt Marcel Etmann dem Team erhalten. Der bisherige Co-Trainer leitete die Mannschaft in dieser Saison bereits mehrfach als Cheftrainer, unter anderem beim Derbysieg in Vinnen. Die Spielgemeinschaft zeigt sich erfreut, dass Etmann den eingeschlagenen Weg weiter mitgeht.

Gleichzeitig verabschiedet sich Sascha Hölzen vom Amt des Cheftrainers. Nach rund eineinhalb Jahren an der Seitenlinie tritt er kürzer, da er seit dem vergangenen Sommer das Amt des 1. Vorsitzenden beim SV Holtensia Holte übernommen hat. Die SpG bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz. Die Vorstände beider Vereine blicken nach eigenen Angaben zuversichtlich in die Zukunft und sehen im neuen Trainergespann die optimale Lösung.