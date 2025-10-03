Das ist ein echter Knaller für die Landesliga! Seit dieser Woche steht Viktor Maier (35) an der Seitenlinie. Der neue Cheftrainer bringt nicht nur die B+-Lizenz, sondern auch jede Menge Profi-Erfahrung mit: Stationen beim VfL Osnabrück, HSV, SV Meppen, TSV Havelse und sogar beim niederländischen FC Emmen. Für die Nationalmannschaft Kirgisistans lief er 24 Mal auf!

Maier kennt den Verein bestens, zuletzt war er unter Michael Wester bereits als (spielender) Co-Trainer aktiv. Jetzt der Aufstieg zum Boss.

Unterstützt wird er von Colin Heins. Der spielende Co-Trainer war bisher vor allem für die Videoanalyse zuständig und bereitete das Team zuletzt interimsweise auf Papenburg vor. Künftig rückt er noch enger an Maier heran und bleibt gleichzeitig selbst eine Option auf dem Platz.

Dritter Mann im Team: Torwart-Trainer Uwe Sledz, eine echte Vereins-Institution und gerade für die Keeper Gold wert.

Sportleiter Tim van der Kamp schwärmt: „Wir haben vollstes Vertrauen in dieses Trainerteam. Für uns ist diese Konstellation eine absolute Wunschlösung.“

Das Original zu diesem Beitrag „Trainer-Hammer am Immenweg!“ stammt von Instagram @vorwaertsnordhorn_erste.