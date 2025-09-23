– Foto: Lorena Pietler

Trainer Halit Özden: "Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt" TSV Burgdorf unterliegt dem SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit 1:3

Im Spitzenspiel der Bezirksliga 2 Hannover musste der TSV Burgdorf am achten Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II unterlag die Mannschaft von Trainer Halit Özden auf eigenem Platz mit 1:3 (0:3).

Die Gäste aus Ramlingen erwischten einen perfekten Start. Bereits nach acht Minuten brachte Benedict Rahaus den Spitzenreiter in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte er auf 0:2. In der 21. Minute war es Torben Tepper, der einen schnellen Angriff zum 0:3 abschloss. So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV Burgdorf TSV Burgdorf SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 3 Abpfiff

TSV-Coach Özden fand nach der Partie klare Worte: „Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt und lagen nach 25 Minuten durch zwei individuelle Fehler und einem guten Spielzug 0:3 zurück.“ Sein Team habe nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können:

„Die Ramlinger Jungs waren auch griffiger als wir es waren. Wir wollten den Schwung der letzten Spiele mitnehmen, es hat aber nicht so geklappt.“