Trainer Halit Özden: "Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt"

Im Spitzenspiel der Bezirksliga 2 Hannover musste der TSV Burgdorf am achten Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II unterlag die Mannschaft von Trainer Halit Özden auf eigenem Platz mit 1:3 (0:3).
Die Gäste aus Ramlingen erwischten einen perfekten Start. Bereits nach acht Minuten brachte Benedict Rahaus den Spitzenreiter in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte er auf 0:2. In der 21. Minute war es Torben Tepper, der einen schnellen Angriff zum 0:3 abschloss.
TSV-Coach Özden fand nach der Partie klare Worte: „Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt und lagen nach 25 Minuten durch zwei individuelle Fehler und einem guten Spielzug 0:3 zurück.“
Sein Team habe nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können:
„Die Ramlinger Jungs waren auch griffiger als wir es waren. Wir wollten den Schwung der letzten Spiele mitnehmen, es hat aber nicht so geklappt.“
Nach der Pause zeigte Burgdorf eine stabilere Leistung, ohne jedoch die Partie noch drehen zu können. Erst in der 90. Minute gelang Noel Köhler der Anschlusstreffer zum 1:3. „In der zweiten Halbzeit kamen wir bisschen besser ins Spiel, der Anschlusstreffer kam leider zu spät“, resümierte Özden. Sein Fazit: „Unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung. Wir werden die Fehler analysieren und im nächsten Spiel besser machen.“
Durch die Niederlage rutscht der TSV Burgdorf mit weiterhin 16 Punkten auf Rang drei ab. Ramlingen bleibt mit nun 22 Punkten aus acht Spielen unangefochten an der Spitze.
TSV Burgdorf – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:3
TSV Burgdorf: Philipp Sauer, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Kevin Franke (45. Florian Pszolla), Benjamin Schubert, Mathis Flügge, Dimitrij Gottfried (60. Benjamin Sarr), Alexander Kamerer, Sarwar Mahmud (75. Nick Jarzombek), Faisal Al Balushi, Noel Köhler - Trainer: Halit Özden
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Jannes Wöhlken, Servan Duran (45. Maximilian Runge), Nico Schleif, Pablo Saavedra-Gerke (70. Felix Krüger) (88. Sebastian Daecke), Fawaz Fakhri Khiro, Tibor Strutzke, Torben Tepper (77. Jeremy Lee Finsel), Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (63. Alieu-Badara Njie) - Trainer: Darijan Vlaski
Schiedsrichter: Dennis Remus
Tore: 0:1 Benedict Rahaus (8.), 0:2 Benedict Rahaus (13.), 0:3 Torben Tepper (21.), 1:3 Noel Köhler (90.)