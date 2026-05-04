Trainer Gries sieht Grund für Debakel des TSV Gräfelfing auch in mangelndem Training

Der TSV Gräfelfing kassiert eine deutliche Heimniederlage. Trainer Andreas Gries kritisiert die zu geringe Trainingsbeteiligung seiner Spieler.
Der TSV Gräfelfing hat erneut einen rabenschwarzen Nachmittag erlebt. Eine Woche nach dem 0:3 beim TSV Großhadern verlor das Team von Trainer Andreas Gries zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV München West mit 0:6. „Wir sind gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen, aber haben sie dann mit zwei individuellen Fehlern zu Toren eingeladen. Dann wurde es sehr schwer, sie waren in ihrer Wohlfühloase und am Ende war es für sie fast wie ein Trainingsspiel“, sagte der enttäuschte TSV-Trainer nach Spielende.
Schon nach neun Minuten brachte Balthasar Auspurg die Gäste in Führung, nach knapp einer halben Stunde erhöhte Ferdinand Hansel auf 0:2, und noch vor der Halbzeitpause sorgte erneut Auspurg für die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang legte München West innerhalb von gut zehn Minuten durch Auspurg, Lorenz Weber und Hansel noch drei Treffer nach. „Sie sind taktisch sehr gut, ballsicher und spielen starke Diagonalbälle“, zollte Gries dem Gegner, dem die Aufstiegsrelegation nun nicht mehr zu nehmen ist, Respekt.
Dennoch zeigte er sich enttäuscht über die Höhe der Niederlage, die sich für ihn aber durchaus erklären lässt: „Das Feuer, das wir bis Ostern hatten, ist erloschen. Die Trainingsbeteiligung ist in den letzten Wochen zu gering, und wenn du nicht trainierst, fehlt dir das Selbstverständnis, um gegen so einen Gegner zu bestehen.“ Schon in Topform sei gegen eine ambitionierte Mannschaft wie München West ein Sahnetag nötig, in der aktuellen Verfassung sei es hingegen sehr schwer. Zu allem Überfluss verletzte sich nach zwanzig Minuten auch noch Mittelfeldmotor Marvin Brehm am Knie. „Das war das Schlimmste an dem Tag. Wir hoffen sehr, dass es nichts Schlimmes ist“, so Gries.
Der Vorsprung auf die Relegationsränge beträgt noch drei Punkte. Am Samstag kommt mit Tabellenführer FC Kosova München der nächste schwere Gegner ins Würmtal, ehe die Pflichtaufgabe TSG Pasing auf die Wölfe wartet.