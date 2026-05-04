Trainer Gries sieht Grund für Debakel des TSV Gräfelfing auch in mangelndem Training

Trainer Andreas Gries (r.) und der TSV Gräfelfing kassierten erneut eine klare Niederlage. (Archivfoto) – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing hat erneut einen rabenschwarzen Nachmittag erlebt. Eine Woche nach dem 0:3 beim TSV Großhadern verlor das Team von Trainer Andreas Gries zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV München West mit 0:6. „Wir sind gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen, aber haben sie dann mit zwei individuellen Fehlern zu Toren eingeladen. Dann wurde es sehr schwer, sie waren in ihrer Wohlfühloase und am Ende war es für sie fast wie ein Trainingsspiel“, sagte der enttäuschte TSV-Trainer nach Spielende.

Schon nach neun Minuten brachte Balthasar Auspurg die Gäste in Führung, nach knapp einer halben Stunde erhöhte Ferdinand Hansel auf 0:2, und noch vor der Halbzeitpause sorgte erneut Auspurg für die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang legte München West innerhalb von gut zehn Minuten durch Auspurg, Lorenz Weber und Hansel noch drei Treffer nach. „Sie sind taktisch sehr gut, ballsicher und spielen starke Diagonalbälle“, zollte Gries dem Gegner, dem die Aufstiegsrelegation nun nicht mehr zu nehmen ist, Respekt.