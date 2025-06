Trainer Glöckner hat die Qual der Wahl: Knallhart-Kampf im Mittelfeld bei 1860 München

Sofort präsent im Löwen-Training: Neuzugang Max Christiansen (li.) wird um seinen Stammplatz bei 1860 kämpfen. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Nach der Verpflichtung von Max Christiansen hat sich der Konkurrenzkampf beim TSV 1860 München weiter erhöht. Es beginnt ein Hauen und Stechen um die Stammplätze.

Ein Raunen ging durch die Reihe der Trainingskiebitze am Donnerstag beim TSV 1860. Soeben hatte David Philipp seinen Gegenspieler mit einem hübschen Hackentrick vernascht und ins Tor getroffen. Ein Zuschauer meinte: „Den Philipp haben wir ja auch noch.“ Ja, den Philipp haben sie ja auch noch bei den Löwen. Er wird einer von neun Spielern sein, die den knallharten Konkurrenzkampf um drei Plätze im zentralen Mittelfeld aufnehmen. Das Hauen und Stechen um einen Posten in der Start㈠elf ist eröffnet, spätestens seit der Verpflichtung von Sechser Max Christiansen aus Hannover. 1860 München: Max Christiansen ähnelt von der Spielweise Philipp Maier Der zeigte im Training auch gleich, wieso die Sechzger sich um ihn bemüht haben. Energisch jagte er den Bällen hinterher, gab keinen Zweikampf verloren. Eher der Typ Abräumer, weniger für den kreativen Spielaufbau verantwortlich. 1860-Coach Glöckner ist froh darüber, seinen ehemaligen Schützling aus Mannheim wieder im Team zu haben: „Ich habe in meinem ersten Jahr in Mannheim schon sehr gut mit Max zusammengearbeitet – ein echter Box-to-Box-Spieler, mental stark mit ausgeprägtem Siegeswillen. Er bringt nicht nur sportlich viel mit, sondern passt auch menschlich hervorragend in unsere Kabine.“

Konkurrenten: Maier (li.) und Jacobsen. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Die Verpflichtung Christiansens ist ein klares Signal an alle anderen Kandidaten für die Sechs: Ausruhen verboten, jeder muss um seinen Platz kämpfen. Gerade Philipp Maier wird sich strecken müssen, ähnelt er von der Spielanlage Christianen doch am ehesten. Maier, Christiansen, Tunay Deniz, Thore Jacobsen und Samuel Althaus heißen die Kandidaten für die beiden Posten vor der Abwehr. Auch der junge Althaus fährt im Training die Krallen aus, versteckt sich keineswegs neben seinen erfahrenen Kollegen. Bestes Beispiel: Ein Wortgefecht auf dem Platz mit dem neun Jahre älteren Maximilian Wolfram. „Der scheißt sich nix“, sagt man in Bayern über den heißblütigen 19-Jährigen. Er ist ein echter Box-to-Box-Spieler, mental stark mit ausgeprägtem Siegeswillen. 1860-Coach Patrick Glöckner über Max Christiansen Eine Position weiter vorne, im offensiven Mittelfeld – alleinige Zehn bei zwei Stürmern, Doppel-Zehn bei einem Angreifer – wird der Konkurrenzkampf nicht kleiner. Egal ob Philipp, Deniz, Kevin Volland, Wolfram oder Soichiro Kozuki – sie alle wissen, was im Raum hinter den Spitzen zu tun ist. Zur Erinnerung: Wolframs Zahlen in seiner 1860-Premierensaison – acht Treffer, fünf Assists – konnten sich sehen lassen, der 28-Jährige wird um seine Einsatzminuten kämpfen.

Interessante Optionen für Coach Glöckner auf der Zehn: Soichiro Kozuki (li.) und David Philipp. – Foto: Stefan Matzke