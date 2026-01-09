Trainer gesucht und Abgang beim Brandenburgligisten

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
+++ NEUE TRAINERIN FÜR UNSERE FRAUEN GESUCHT +++
Wir suchen für die nächste Saison eine neue Trainerin oder einen neuen Trainer für unsere Frauenmannschaft. Das Team spielt aktuell in der Berlinliga. Als Trainer bei uns bekommst du neben einem intakten Vereinsleben, auf das du auch Bock haben solltest, eine Aufwandsentschädigung und entsprechende Vereinskleidung gestellt.
Meldet euch bei Interesse gerne hier direkt bei uns!
Unsere aktuelle Trainerin Lisa Roemer wird ihr Amt zum Saisonende niederlegen. Lisa übernahm die Mannschaft in der Saison 2021/22 und führte sie nach dem Abstieg wieder zurück in die Berlinliga! Vielen Dank für dein Engagement! Weitere Danksagungen und Rückblicke folgen!
+++
+++
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Henri Gomez verlässt unseren TuS 1896 Sachsenhausen in der Winterpause und wechselt zur Rückrunde zum Landesligisten Fortuna Babelsberg, der künftig von unserem ehemaligen Trainer Marc Flohr trainiert wird. Lieber Henri, wir wünschen dir sportlich wie privat nur das Beste und bedanken uns für deinen Einsatz und die gemeinsame Zeit beim TuS 1896!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________