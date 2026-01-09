Trainer gesucht und Abgang beim Brandenburgligisten

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

+++ NEUE TRAINERIN FÜR UNSERE FRAUEN GESUCHT +++

Wir suchen für die nächste Saison eine neue Trainerin oder einen neuen Trainer für unsere Frauenmannschaft. Das Team spielt aktuell in der Berlinliga. Als Trainer bei uns bekommst du neben einem intakten Vereinsleben, auf das du auch Bock haben solltest, eine Aufwandsentschädigung und entsprechende Vereinskleidung gestellt.

Meldet euch bei Interesse gerne hier direkt bei uns!

Unsere aktuelle Trainerin Lisa Roemer wird ihr Amt zum Saisonende niederlegen. Lisa übernahm die Mannschaft in der Saison 2021/22 und führte sie nach dem Abstieg wieder zurück in die Berlinliga! Vielen Dank für dein Engagement! Weitere Danksagungen und Rückblicke folgen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

TuS 1896 Sachsenhausen