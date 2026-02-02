Trainer geht sofort, Wintertransfer und weitere Verlängerung

– Foto: Jennifer Beck

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Gerade in der Winterpause gibte s wieder viele Veränderungen. Was genau ist das?

Wir freuen uns riesig, bekanntzugeben, dass unsere Trainer Messer und Benny ihren Vertrag um ein weiteres Jahr über den Sommer hinaus verlängert haben! Mit viel Leidenschaft, Teamgeist und blau-weißem Herzblut gehen sie gemeinsam mit uns den nächsten Schritt – voller Motivation und mit ganz viel blau-weißen Herzen.

Auf ein weiteres starkes Jahr zusammen!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SGM Eschasch/Brochenzell

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Veränderung zur Rückrunde: Nach dem Ende der Vorrunde hat Andy Konrad seine Trainer­tätigkeit bei uns beendet. Für 2,5 Jahre Engagement, Einsatz und gemeinsame Momente sagen wir herzlich Danke, Andy. Umso mehr freuen wir uns, dass Manuel Prinz auf uns zugekommen ist und unser Teamteam in der Rückrunde nun verstärkt. Mit frischem Elan, neuen Impulsen und großer Motivation gehen wir gemeinsam in die zweite Saisonhälfte. Schön, dass du da bist, Manu – auf eine starke Rückrunde!

TSV Wendlingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim TSV Wendlingen!

Herzlich Willkommen, Amir Nekere !

Der 31-jährige Außenbahnspieler wechselt mit jeder Menge Erfahrung zur Rückrunde zu den Lauterstädtern

