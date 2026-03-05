Trainer geht nach Rückzug und Zugang beim Landesligisten

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Verantwortlichen bedanken sich ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Geduld und sein Engagement während seiner Zeit an der Seitenlinie. Sauter habe die Mannschaft mit großer Leidenschaft begleitet und viele gemeinsame Momente geprägt.

Beim TSV Lehrensteinsfeld kommt es im Zuge der Abmeldung der Mannschaft zur Rückrunde der Kreisliga B4 Franken zu weiteren Veränderungen. Im Rahmen der umfassenden Neustrukturierung beendet auch Trainer Thomas Sauter seine Tätigkeit beim Verein.

Der Verein wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute. Gleichzeitig kündigt der TSV Lehrensteinsfeld an, in den kommenden Wochen weitere Schritte der Neuausrichtung bekanntzugeben.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SGM Krumme Ebene am Neckar

Die SGM Krumme Ebene am Neckar verstärkt ihren Kader in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Elias Mittnacht. Der 29-jährige Außenbahnspieler gehört seit der Winterpause 2026 zum Team und soll künftig auf den Flügeln für zusätzliche Dynamik sorgen.

Mittnacht spielte zuvor für die SGM Neudenau/Siglingen sowie die Sportfreunde Untergriesheim und konnte dabei unter anderem den Bezirkspokal Franken gewinnen. Mit seiner Erfahrung und seinem starken rechten Fuß bringt er zusätzliche Optionen für das Offensivspiel. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und bedankt sich für den herzlichen Empfang im neuen Umfeld.

