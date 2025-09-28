Trainer geht - Bruder schießt den Ausgleich

"Ich möchte mich mehr um meine Familie kümmern und mich zusätzlich auch noch beruflich weiterentwickeln", gibt Harsefelds Trainer Kevin Jahns als nachvollziehbaren Grund für die frühzeitige Verkündung an. Er wolle aber mit seiner Mannschaft erst einmal eine erfolgreiche Saison spielen. Es entwickelte sich ein gutes Spiel, beide Mannschaften versuchten, Fußball zu spielen. "Kein Gebolze, jeder wollte den Ball. Es gab Phasen, wo wir besser waren und welche, wo Jork am Drücker war", so der Coach. Niklas Hafke hatte früh das 1:0 erzielt. Danach verpassten es die Hausherren, nachzulegen. Kurz vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem doppelten Pfostentreffer gelang Sufian Bolkart der Ausgleich. Aus vermeintlicher Abseitsposition legte Richard Woiczik nach, ehe Marcel Sloma mit dem Pausenpfiff das 2:2 gelang. "Marcel traf erst bei uns, dann im Spiel danach für unsere 2. Mannschaft", so Jahns.

Harsefeld vergibt vom Punkt

Auch in Durchgang zwei verlagerten sich die Vorteile immer wieder. So hätte Niklas Hafke mit einem Foulelfmeter auf 3:2 stellen können, scheiterte aber an Nicholas Raoul Hartwig. "Ärgerlich, weil wir danach bei einem Freistoß nicht aufpassten und durch Richard Woiczik das 2:3 kassierten", meinte der Harsefelder Trainer. Eine verunglückte Flanke seines Bruders Loris-Niccolo landete dann aber zum insgesamt verdienten 3:3 im Netz. Jetzt spielten beide Mannschaften noch einmal nach vorne, etwas Zählbares kam nicht mehr zustande. Die Jorker konnten sich für ihre schwache Leistung gegen Immenbeck ein wenig rehabilitieren, für Harsefeld geht die Erfolgsserie weiter.

Schiedsrichter: Abdulkadir Burak Sözen - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Niklas Hafke (6.), 1:1 Sufian Bolkart (38.), 1:2 Richard Woiczik (43.), 2:2 Marcel Sloma (45.+2), 2:3 Richard Woiczik (71.), 3:3 Loris Niccolo Jahns (83.).

Besondere Vorkommnisse: Niklas Hafke (TuS Harsefeld III) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nicholas Raoul Hartwig (64.).