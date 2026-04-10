Trainer geht beim Landesligisten zum Saisonende Björn Lorer hört beim Landesligisten MTV Stuttgart nach der Saison auf eigenen Wunsch auf. von red/pm · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

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Nach insgesamt 14 Jahren, davon 6 Jahre als Spieler, 3 Jahre als spielender Co-Trainer und zuletzt 5 Jahre als Cheftrainer, hört Björn Lorer beim Landesligisten MTV Stuttgart nach der Saison auf eigenen Wunsch auf.

„Wir wollten mit Björn ligaunabhängig unbedingt verlängern und haben hier auch intensive Gespräche geführt. Natürlich respektieren wir aber Björns Wunsch, aus zeitlichen und vor allem familiären Gründen eine Pause einzulegen“, gibt Abteilungsleiter Jochen Hug einen internen Einblick. „Mit Björn ist der sportliche Erfolg des MTV in den letzten Jahren mit der Meisterschaft in der Bezirksliga und dem Aufstieg in die Landesliga eng verbunden. Er hat das Team auf ein neues Level gebracht. Und wir sind sicher, dass Björn mit vollem Engagement bis zum Saisonende alles tun wird, um die aktuell brenzlige sportliche Situation zu meistern“, ist sich Hug sicher.

Natürlich muss sich der MTV auf dem Trainermarkt jetzt umschauen. „Wir haben bereits erste Gespräche geführt und wollen in den nächsten Wochen einen neuen Trainer präsentieren. Die Planungen müssen aktuell für die Landesliga, aber auch für die Bezirksliga laufen, was die Sache nicht einfach macht“, berichtet der sportliche Leiter Luca Luchetta. Der neue Trainer wird aber eine intakte Mannschaft vorfinden. „Der Großteil des Teams hat bereits für die neue Saison trainer- und ligaunabhängig zugesagt, darunter auch die Leistungsträger Niclas Wegner (Tor), Till Flach, Fabio Baldi, Daniel Rudolph, Vanja Lukic, Dominik Hug, Götz Gaiser, Daniel Mägerle, Daniel Henschke, Joel Graham und auch Rapha Hahn, der seine tolle Karriere nicht mit einem eventuellen Abstieg beendet will“, weiß Luchetta zu berichten.

Als Abgänge stehen bisher nur Mert Özocak (Bernhausen) und Philipp Weippert (Karriereende) fest. Jetzt kann sich das Team nach der Trainerentscheidung auf die letzten 9 Ligaspiele voll konzentrieren, um den drohenden Abstieg doch noch zu verhindern.