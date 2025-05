Trainer geht beim Kreisligisten, dritter Zugang beim Landesligisten

Klaus Schmidt - sportliche Leitung dazu: "Aufgrund der sehr guten Entwicklung unseres Team I während seiner 2-jährigen erfolgreichen Trainertätigkeit war eine Vertragsverlängerung praktisch nur Formsache. Wir waren und sind mit der geleisteten Arbeit von Filippo immer überzeugt und zufrieden gewesen. Wir bedauern diese Entscheidung sehr und möchten uns für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken." Mit dem aktuell möglichen Aufstieg in die Bezirksliga wäre ein angemessener Abschied im richtigen Rahmen gewährleistet. Lieder Filli, wir wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg alles Gute und würden uns sehr freuen, dich in Zukunft ab und zu als Zuschauer am Haldenwang begrüßen zu dürfen!

Filippo Medicina verlässt den TSV Wäschenbeuren zum Saisonende - Filippo Medicina (45 J.), Chefcoach unserer 1. Mannschaft, wird auf eigenen Wunsch seine Trainertätigkeit in Wäschenbeuren zum Saisonende beenden. Die Entscheidung seitens Medicinas wurde bereits zeitnah der sportlichen Leitung mitgeteilt. Die Mannschaft um den sehr motivierten Trainer hat sich bereit erklärt, in den verbleibenden Wochen sportlich alles zu investieren, um den Abschied Medicinas zum Saisonende so erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SKV Rutesheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach Rückkehrer Gianluca Crepaldi als spielenden Co-Trainer und Eigengewächs Jay Niko Kiloko dürfen wir mit Ioannis Savvoulidis den dritten Neuzugang für die kommende Saison begrüßen. Der 21-Jährige wechselt vom TSV Merklingen zur SKV. „Ein äußerst interessanter Spieler“, wie unser sportlicher Leiter Pascal Haug betont. „Seine Entwicklung beobachten wir schon seit geraumer Zeit sehr intensiv. Janni soll unserer Offensive frische Impulse geben sowie mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor weiterhin auf sich aufmerksam machen. Seine Quote aus den bis dato drei vergangenen Spielzeiten ist verheißungsvoll.

In 73 Spielen kommt er auf 32 Tore und acht Assists. Janni trifft somit im Schnitt in jedem zweiten Spiel. Wir freuen uns sehr, dass Janni mit uns gemeinsam seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte und ab der Saison 25/26 schwarz-weiß tragen wird.“ Auch Ioannis Savvoulidis ist voller Vorfreude: „Ich möchte mich einer neuen Herausforderung stellen und mich weiterentwickeln. In die Landesliga zu wechseln ist der nächste Schritt meiner Karriere und ich werde alles geben, um das Beste aus mir und der Saison rauszuholen."

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, Daniele Attorre als Neuzugang beim VfL Kirchheim begrüßen zu dürfen!Der erfahrene Offensivspieler überzeugt mit Technik, Spielintelligenz und seinem starken linken Fuß. Bereits seit einiger Zeit ist Daniele als Jugendtrainer für den VfL aktiv und vielen bestens bekannt – nicht zuletzt durch seine frühere Zeit beim AC Catania.

TSV Heimsheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim TSV Heimsheim: Willkommen, Patrick Prinz! Wir freuen uns, den dritten Neuzugang für die kommende Saison bekanntzugeben: Patrick Prinz wechselt vom SV Gebersheim zum TSV Heimsheim! Der 27-jährige Mittelfeldspieler ist flexibel einsetzbar – sowohl auf den Außenbahnen als auch zentral auf der Acht fühlt er sich wohl. In der laufenden Saison erzielte Patrick 6 Treffer in 22 Einsätzen für den SV Gebersheim. Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Region: In der Jugend spielte Patrick unter anderem für Vereine in Ditzingen und Eltingen. Herzlich willkommen in Heimsheim, Patrick! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit und viele starke Auftritte im TSV-Trikot!

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen



Das teilt der Bezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260268

SV Deckenpfronn – VfL Oberjettingen

vom Sonntag, den 11.05.2025

Neuer Termin

Mittwoch, den 14.05.2025 um 19.00 Uhr

Spielkennung: 351260284

SV Deckenpfronn – TSV Rohr

Alter Termin

Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Donnerstag, den 22.05.2025 um 19.30 Uhr

