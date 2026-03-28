Trainer geht beim Kreisliga-Fünften nach dieser Saison

– Foto: Timo Babic

Nach 19 Spielen steht der SV Allmersbach in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall auf dem fünften Rang und damit im oberen Mittelfeld. Bereits für die kommende Saison steht allerdings eine Veränderung fest: Trainer Martin Weller wird nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

Erst vor der Saison kam der aktuell 58-jährige Martin Weller vom Ligakonkurrenten TSV Sechselberg nach Allmersbach. In Sechselberg hatte er von 2023 bis 2025 das Sagen und hielt dort zwei Mal die Klasse. Beim SV Allmersbach war Weller in der Vergangenheit bereits ein weiteres Mal als Trainer tätig. Bis 2017 coachte Weller die Allmersbacher U19, wechselte dann aber zur Saison 2017/18 in das Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft und schaffte auf Anhieb den Aufstieg in die Landesliga. In Allmersbach blieb Weller dann bis 2020, ehe er vor seinem Engagement in Sechselberg eine Pause einlegte. In der Vergangenheit war er zudem bei anderen Vereinen aktiv, u.a. der TSG Backnang.

Zur laufenden Saison kehrte Weller dann zur zweiten Mannschaft nach Allmersbach zurück und hatte dabei seinen Sohn Philipp als spielenden Co-Trainer an der Seite, der im Sommer vom Ligakonkurrenten VfR Murrhardt zum SVA kam. Mit 22 Toren und 13 Vorlagen führt Philipp Weller aktuell zudem die Torjägerliste an. Außerdem war zu Saisonbeginn Manuel Mrasek im Trainerteam, der bereits seit 2022 als Coach aktiv war. Nach der Winterpause trennte sich der Verein allerdings nach internen Unstimmigkeiten von Mrasek.