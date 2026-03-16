Trainer geht bei Verbandsliga-Reserve sofort und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Verein bedankte sich bei Mutlu ausdrücklich für dessen Einsatz und Engagement während seiner Zeit beim TSV Oberensingen. In seiner Amtszeit prägte er die Arbeit mit der zweiten Mannschaft und begleitete das Team durch mehrere sportliche Phasen.

Beim TSV Oberensingen II kommt es zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils hat sich mit sofortiger Wirkung einvernehmlich von Trainer Ayhan Mutlu getrennt.

Die Verantwortlichen verabschiedeten sich mit anerkennenden Worten und wünschen dem scheidenden Trainer sowohl für seine private als auch für seine sportliche Zukunft alles Gute. Damit endet die Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen.

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Sportfreunde Lorch

Die Sportfreunde Lorch haben sich für die kommende Saison auf der Torhüterposition verstärkt. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Ostwürttemberg verpflichtete Tim Weller, der vom FC Spraitbach an den Goldwasen wechselt.

Mit dem Neuzugang reagiert der Verein frühzeitig auf die Planungen für die neue Spielzeit und setzt auf frischen Konkurrenzkampf im Tor. Weller bringt Erfahrung aus seiner bisherigen Zeit beim FC Spraitbach mit und soll künftig eine wichtige Rolle im Kader der Sportfreunde übernehmen.

Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass der Keeper der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und gemeinsam mit dem Team für weitere sportliche Impulse sorgen kann. Beim Verein freut man sich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Torhüter.

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