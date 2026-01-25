Trainer geht am Saisonende, Bezirksliga-Coach verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Auch Tim Grupp musste nicht lange überlegen und bekennt sich bereits jetzt frühzeitig zu unserer KSG und bleibt somit auch über die laufende Saison hinaus grün - weiß. Wir freuen uns und sind stolz Tim weiterhin bei uns im Team zu wissen !!!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spfr. Stockheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Weissbeck verlängert bei den Sportfreunden Stockheim – „Eine absolute Herzensangelegenheit“

Stockheim, 23. Januar 2026. Die Weichen für die sportliche Zukunft der Sportfreunde Stockheim sind gestellt: Der Verein und Cheftrainer Dustin Weissbeck haben sich vorzeitig auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt. Damit setzt der Verein ein klares Zeichen für Stabilität und Vertrauen, um den eingeschlagenen Weg der sportlichen Entwicklung langfristig fortzuführen.

Seit seinem Amtsantritt hat Dustin Weissbeck die Mannschaft nicht nur sportlich stabilisiert, sondern auch die Identifikation zwischen Team und Umfeld gestärkt. Die Entscheidung für die Verlängerung fiel beiden Seiten leicht.

Für Dustin Weissbeck war die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier mehr als eine rein sportliche Entscheidung. „Die Arbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld bereitet mir enorme Freude. Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit, diesen Weg hier in Stockheim weiterzugehen. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich spüre das volle Vertrauen der Verantwortlichen und der Fans“, so Weissbeck bei der Vertragsunterzeichnung.

Auch die sportliche Leitung der Sportfreunde zeigt sich hocherfreut über die weitere Zusammenarbeit. „Dustin passt menschlich wie fachlich perfekt zu unserer Philosophie. Er hat es geschafft, junge Talente zu integrieren und eine klare Spielidee zu entwickeln. Mit der Verlängerung wollen wir die nötige Ruhe und Kontinuität bewahren, um unsere Ziele für die kommenden Jahre zu erreichen“, erklärte Abteilungsleiter Markus Schulz.

TSV RSK Esslingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kontinuität, Leidenschaft und Erfolg: Cheftrainer Marko Kovacic bleibt an Bord und führt unsere 1. Mannschaft auch in der Saison 2026/27

TSV Bartholomä

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Bartholomä und sein Trainer Valerian Schartschinski haben sich einvernehmlich zu einer Beendigung der Weiterarbeit nach der Saison verständigt. Man ist sich einig, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt ist, um der stark verjüngten Mannschaft eine neue Ausrichtung und einen neuen Impuls von außen zu geben.

Im Juni 2026 endet somit eine sehr erfolgreiche, fast fünfjährige Zusammenarbeit zwischen Schartschinski und dem TSV. Nach langen 20 Jahren konnte man gemeinsam die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A feiern, in der man erst in der Relegation am Ziel Klassenerhalt scheiterte. Wir möchten uns für das große Engagement sowie das stets vertrauensvolle Verhältnis mit Valerian herzlich bedanken und wünschen ihm persönlich wie sportlich alles Gute für die Zukunft.

