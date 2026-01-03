Trainer geht am Saisonende, Abteilungsleiter sofort

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Gute Nachrichten zum Start ins neue Jahr! Der TVB freut sich über einen Neuzugang: Mit Michael Bühler verstärkt ab der kommenden Rückrunde ein weiterer Bopfinger unser Team. Herzlich willkommen beim TVB – schön, dass du da bist!

TSV Mähringen

Kurz vor Weihnachten ist beim Tabellenneunten der Kreisliga A 2 TSV Mähringen noch einiges los: So gab der Verein am Tag vor Heiligabend den Rücktritt von Trainer Uli Ruoff und Abteilungsleiter Orhan Bobic bekannt. Während Bobic seine Tätigkeit beim TSV nach zweijähriger Amtszeit mit sofortiger Wirkung beendet, legt Ruoff sein Amt erst nach Saisonende nieder. Bobic, der selbst noch Spieler der ersten Mannschaft und Jugendtrainer ist, hört auf, weil das Amt zu viel Zeit in Anspruch nimmt: „Die Funktion des Abteilungsleiters war zeitlich nicht mehr in vollem Umfang leistbar“, heißt es in dem Pressestatement des TSV.

Ruoff war zuvor als Trainer beim VfB Bodelshausen und anschließend bei der SGM Talheim/Öschingen und übernahm im Sommer 2024 den TSV Mähringen. Zu den Gründen, warum er nach zwei Jahren im Sommer aus freien Stücken aufhört, gibt sich Ruoff bedeckt: „Dazu möchte ich nicht allzu viel sagen“, antwortet er. Seine Laufbahn als Trainer sieht er noch nicht beendet. „Ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr irgendwo im Fußball wieder etwas machen werde“, sagt Ruoff.

Der TSV Mähringen bedankt sich bei Uli Ruoff und Orhan Bobic ausdrücklich für ihr großes Engagement und ihren Einsatz für den Verein. Beide haben in ihren Funktionen viel Zeit, Energie und Herzblut investiert und damit wichtige Impulse gesetzt. Umso bedauerlicher ist es, dass diese Zusammenarbeit nun endet.

