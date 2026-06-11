Trainer gefunden: Oberliga-Absteiger präsentiert neuen Chefcoach Daniel Güney wird neuer Cheftrainer beim Verbandsligisten 1. Göppinger SV. Zuletzt war er der Co-Trainer bei der TSG Balingen in der Regionalliga. von red/pm · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser

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Der 1. Göppinger SV stellt die Weichen für den Neustart: Daniel Güney wird neuer Cheftrainer. Der 34-jährige A-Lizenzinhaber bringt Erfahrung aus mehreren Nachwuchsleistungszentren und renommierten Stationen mit. Er soll modernen, intensiven Fußball, klare Strukturen und neue Energie einbringen, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und mittelfristig zurück in die Oberliga führen.

Güney kommt mit einer klaren Idee nach Göppingen. Der neue Cheftrainer steht für eine Mannschaft, die mit Leidenschaft, Disziplin und Überzeugung auftritt. Der Verein verbindet seine Verpflichtung mit einem bewussten Signal für den sportlichen Neustart. Vorstand, sportliche Leitung und Vereinsgremien tragen die Entscheidung geschlossen mit und richten den Blick nun auf die kommende Verbandsliga-Saison. „Wir haben intensive Gespräche geführt und viele Faktoren berücksichtigt. Daniel hat uns sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Er bringt die positive Energie, die Kompetenz und die volle Überzeugung mit, die wir für den Neustart benötigen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.