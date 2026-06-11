Trainer gefunden: Oberliga-Absteiger präsentiert neuen Chefcoach

Der 1. Göppinger SV stellt die Weichen für den Neustart: Daniel Güney wird neuer Cheftrainer. Der 34-jährige A-Lizenzinhaber bringt Erfahrung aus mehreren Nachwuchsleistungszentren und renommierten Stationen mit. Er soll modernen, intensiven Fußball, klare Strukturen und neue Energie einbringen, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und mittelfristig zurück in die Oberliga führen.
Güney kommt mit einer klaren Idee nach Göppingen. Der neue Cheftrainer steht für eine Mannschaft, die mit Leidenschaft, Disziplin und Überzeugung auftritt. Der Verein verbindet seine Verpflichtung mit einem bewussten Signal für den sportlichen Neustart. Vorstand, sportliche Leitung und Vereinsgremien tragen die Entscheidung geschlossen mit und richten den Blick nun auf die kommende Verbandsliga-Saison.
„Wir haben intensive Gespräche geführt und viele Faktoren berücksichtigt. Daniel hat uns sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Er bringt die positive Energie, die Kompetenz und die volle Überzeugung mit, die wir für den Neustart benötigen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.
Der 34-Jährige bringt bereits mehrere prägende Stationen mit. Als Trainer arbeitete er unter anderem beim VfL Pfullingen in der Verbandsliga Württemberg, wo er über mehrere Spielzeiten Verantwortung trug. Zuvor war er im Nachwuchsbereich des VfR Aalen tätig. Zudem sammelte Güney Erfahrungen bei der SG Sonnenhof Großaspach und der TSG Balingen, jeweils als Co-Trainer im höherklassigen Umfeld. Insgesamt stehen in seiner Trainerbilanz 106 Spiele, 42 Siege, 23 Unentschieden und 41 Niederlagen.
Für den GSV beginnt mit dieser Personalie ein neues Kapitel. Der Verein will sich sportlich stabilisieren, Strukturen schärfen und mittelfristig wieder in die Oberliga Baden-Württemberg zurückkehren. Dafür soll Güney nicht nur fachliche Qualität einbringen, sondern auch Aufbruchsstimmung erzeugen. Entscheidend wird sein, Mannschaft, Fans, Mitglieder, Sponsoren und Gönner hinter dem gemeinsamen Weg zu vereinen. Der volle Fokus liegt nun auf der Vorbereitung auf die neue Saison und dem Start des Neustarts.