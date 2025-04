Trainer gefunden! Ehemaliger Regionalliga-Trainer übernimmt SC Velbert

Britscho folgt auf Dennis Czayka, der im Sommer zurück zum ETB Schwarz-Weiss Essen wechselt. Czayka ging diese Saison in sein drittes Jahr als Cheftrainer des SC. Das erste Jahr konnte er auf dem sechsten Platz abschließen, während die zweite Spielzeit auf dem siebten Platz endete. Auch diese Saison sieht es stark nach einem Mittelfeldplatz aus. Der SC Velbert steht aktuell auf dem neunten Tabellenplatz mit 33 Punkten. Eine Saison mit vielen Höhen aber auch Tiefen. Mit dem neuen Trainer sollen die guten Spiele, die schlechten Partien überwiegen. In Velbert ist die Vereinsführung sehr zufrieden mit dem Wechsel von Britscho. "Damit ist uns ein waschechter Trainer-Coup gelungen", sagte Jörg Scalet dem Reviersport.

Velberts Vorsitzender Dirk Graedtke schwärmt regelrecht von dem neuen Übungsleiter: "Wir haben mit Christian einen Trainer gefunden, der zu 100 Prozent in das von uns definierte Anforderungsprofil passt. Er hat viele Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum hervorragende Arbeit geleistet und in den Seniorenstationen immer wieder gezeigt, wie man eine junge Mannschaft entwickelt. Neben dem sportlichen Erfolg mit zwei Regionalligaaufstiegen hat er an seinen Wirkungsstätten im sehr positiven Sinne seine Spuren hinterlassen".

Britscho hat eine Menge nachzuweisen in seiner Trainer-Karriere. Der 55-Jährige war lange in der Jugendabteilung des VFL Bochum aktiv und zeitgleich Leiter des DFB-Jugendstützpunkts in Herne. Zur Saison 2016/17 wechselte er zum Wuppertaler SV, wo er nach einem Jahr interimsweise die Regionalliga-Truppe übernahm.

Vom SV ging es dann in der Spielzeit 2018/19 zu RW Ahlen, von wo aus er zwei Jahre später zur SG Wattenscheid 09 wechselte. Dort gelang ihm zwar der Regionalliga-Aufstieg, jedoch konnte sein Team sich dort nicht beweisen und so ging es eine Saison später wieder zurück in die Oberliga. Nach einem schlechten Saisonstart in der 5. Liga ging es für den Polizisten zurück zum Wuppertaler SV.

Über die Jahre hinweg hat Britscho mit beeindruckenden Leistungen, wie zum Beispiel dem Aufstieg in die Regionalliga, gezeigt, dass er eine Mannschaft zur Bestleistung treiben kann. Ob ihm dies auch bei Velbert gelingen wird, bleibt abzuwarten.