Verlässt den Gautinger SC nach eineinhalb Jahren: Franz Gaul, bis zur Winterpause Trainer der ersten Herrenmannschaft, zieht es beruflich bedingt nach Hamburg. Die Suche einem Nachfolger läuft. – Foto: Dagmar Rutt

Trainer Gaul verlässt Gauting wegen Job-Angebot aus Hamburg – GSC sucht Ersatz Gautinger SC im Umbruch

Der Trainer geht aus beruflichen Gründen. Auch der Abteilungsleiter hat seinen Rücktritt erklärt. Jetzt sucht der Verein dringend Ersatz.

Die Fußballabteilung des Gautinger SC ist auf der Suche nach einem Trainer für die erste Herrenmannschaft in der Kreisklasse. Franz Gaul hat aus beruflichen Gründen aufgehört. „Er hat ein Jobangebot aus Hamburg bekommen, das er nicht abschlagen konnte“, berichtet der stellvertretende Abteilungsleiter Julian Feser. „Deshalb ist es ihm leider nicht mehr möglich, das Training beim GSC zu leiten.“ Gaul hatte die Mannschaft vor eineinhalb Jahren übernommen, damals als Nachfolger von Bernd Ziehnert. Zuvor war er bereits im Jugendbereich beim GSC tätig gewesen. Feser, in Personalunion auch Kapitän der ersten Mannschaft, ist voll des Lobes über den scheidenden Coach. „Es war ein sehr emotionaler Abschied nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, es ist wirklich schade, dass er aufhört. Was Franz und Ludwig Platzer, der Trainer der Zweiten, zusammen in den letzten eineinhalb Jahren geschafft haben, ist wirklich gut.“

Den beiden sei es gelungen, neues Feuer auf und neben dem Platz zu entfachen. „Wir haben in der Regel um die 30 Leute im Training. Franz hat außerdem seine Spielidee sehr gut umsetzen können“, betont Feser. Das Einzige, was zuletzt gefehlt habe, seien die Punkte, gibt der Kapitän zu. In der Vorsaison war dem GSC nach schwachem Start dank eines zwischenzeitlich starken Laufs mit elf Spielen ohne Niederlage noch souverän der Klassenerhalt in der Kreisklasse geglückt. In der aktuellen Spielzeit hatte das Team eigentlich den nächsten Schritt gehen wollen – steckt nun aber als Drittletzter auf einem Relegationsplatz im Tabellenkeller fest.