Trainer-Freunde im Duell: Königsdorf will Favorit Merten ärgern

Am Sonntag empfängt Blau-Weiß Königsdorf den Vizemeister SSV Merten zum zweiten Spieltag der Mittelrheinliga. Während Merten zum Auftakt den SSV Bornheim souverän mit 3:0 bezwang, startete Königsdorf mit einem 1:1 beim FC Hennef. Für beide Teams geht es nun darum, die ersten Eindrücke zu bestätigen.

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle, freut sich aber auf die Herausforderung: "Merten ist eine sehr, sehr erfahrene und starke Truppe und ganz sicher einer der Aufstiegsfavoriten in dieser Saison. Ich kenne viele von ihnen und es sind alle sehr gute Spieler. Ich kenne auch Trainer Bünyamin – er ist auch sehr gut. Als ein jüngerer Trainer freue ich mich darauf, gegen eine solch starke Mannschaft unter Büni.“

Das erste Heimspiel elektrisiert den gesamten Verein. "Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel! Die Vorfreude ist bereits groß und wir alle, sowohl Spieler und Trainer als auch die TuS-Ultras, der gesamte Verein und die Fans werden als Underdog gegen großen Favoriten zusammen kämpfen“, sagt Ohno. Personell muss er zwar auf einige Spieler ohne Spielberechtigung verzichten, ansonsten steht ihm aber der Kader geschlossen zur Verfügung: „Es sind alle bereit, fürs Team zu laufen, kämpfen und mit Herz und Leidenschaft zu spielen.“

Auf der anderen Seite reist Merten mit viel Selbstvertrauen an – nicht zuletzt dank Dreifachtorschütze Bilal El Morabiti im Eröffnungsspiel. Trainer Bünyamin Kilic ordnet den Auftakt nüchtern ein: „Wir sind natürlich nach dem ersten Sieg hoch motiviert. Der erste Sieg gibt immer Selbstbewusstsein. Man könnte meinen, von der vergangenen Saison haben wir genug Selbstbewusstsein. Fakt ist aber, dass es eine neue Saison ist – neues Spiel, neues Glück. Deswegen müssen wir wieder alles neu erarbeiten. Von der vergangenen Saison können wir uns nichts kaufen. Der Einzige, der sich etwas kaufen kann, ist der Meister. So ist Fußball.“

Das Wiedersehen mit Ohno verleiht dem Spiel eine persönliche Note. "Mein alter Freund Takahito ist dort Trainer. Dementsprechend ist es ein schönes Duell", erklärt Kilic, der sich freue, dass Ohno in frühen Jahren die Chefrolle übernommen habe. Sportlich erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir werden auf eine sehr talentierte Truppe treffen, die gut organisiert ist und die auch schon Hennef das Leben schwer gemacht hat“, so Kilic, der auch Königsdorf nicht unterschätzen wird: "Sie haben gute Techniker im Team und spielen schnell nach vorne. Sie sind hochmotiviert und hochtalentiert. Es gibt keinen Grund, irgendeinen Gegner zu unterschätzen.“

Personell kann Merten nahezu aus dem Vollen schöpfen und alle Spieler sind fit und motiviert. Beinahe ein Luxusproblem für den 38-jährigen Coach: "Wenn man sich bei uns die Bank angeschaut hat, da gab es einige Härtefälle. Da sind genug Jungs dabei, die auch in der ersten Elf hätten stehen können. Aber so ist das. Konkurrenz belebt das Geschäft und macht uns dementsprechend dann auch stärker“, sagt Kilic. Lediglich Kenan Akalp und Max Decker fallen noch bis zum Herbst aus.