Trainer Frank Griesdorn besiegt seine alte Liebe

Menzelens Trainer Dominik Seemann sprach bei seinem ehemaligen Klub von einer verdienten Niederlage, haderte aber auch mit den Umständen, die den BSV seit Jahren vor allem im Winter so stark machen. „Es war natürlich kein Spiel wie jedes andere, aber ich war recht entspannt. Wir sind keine Asche-Mannschaft, Büderich schon. Auf so einem Platz ist das einfach ein Glücksspiel. Wir kommen über das Spielerische, das ist hier einfach extrem schwer.“ Die Jubelgesten inklusive „ein bisschen Schadenfreude“ seiner alten Spieler nahm der junge Coach gelassen.