Trainer Frank Griesdorn besiegt seine alte Liebe

Sascha Ströter bringt BSV in Führung
Nach nur neun Minuten nutzte Sascha Ströter eine der ersten Offensivaktionen zur frühen Führung (9.). Danach entwickelte sich das erwartete Spiel: viele Zweikämpfe, lange Bälle. Büderich zog sich bewusst kompakt zurück, überließ Menzelen phasenweise den Ball und setzte auf defensive Stabilität. Kurz nach der Pause folgte die Vorentscheidung. Justin Kluth erhöhte erneut nach einem Einwurf auf 2:0 (49.). Die Gäste drängten noch auf den Anschluss, am Ende vergebens.
Menzelens Trainer Dominik Seemann sprach bei seinem ehemaligen Klub von einer verdienten Niederlage, haderte aber auch mit den Umständen, die den BSV seit Jahren vor allem im Winter so stark machen. „Es war natürlich kein Spiel wie jedes andere, aber ich war recht entspannt. Wir sind keine Asche-Mannschaft, Büderich schon. Auf so einem Platz ist das einfach ein Glücksspiel. Wir kommen über das Spielerische, das ist hier einfach extrem schwer.“ Die Jubelgesten inklusive „ein bisschen Schadenfreude“ seiner alten Spieler nahm der junge Coach gelassen.
„Das ist okay. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt hinter uns liegt.“ Viel mehr schmerzte ihn immer noch die Auftaktniederlage gegen den Tabellenletzten aus Millingen. „Für uns geht es in der Saison um nichts mehr. Unter anderen Bedingungen gewinnen wir so ein Spiel auch“, sagte Seemann.
Einstellung hat gestimmt
Auf der anderen Seite zeigte sich Frank Griesdorn zufrieden. Das große Wiedersehen verlief schon bei der beidseitigen Begrüßung fair ab. Der 62-Jährige hatte in den vergangenen Wochen der Vorbereitung stets in Richtung seines Teams appelliert, nicht nur von diesem einen Gegner zu sprechen.
Sein Matchplan ging letztlich voll auf: „Wir haben nicht zur Attacke geblasen. Die Jungs haben mit Herzblut gespielt. Körpersprache und Einstellung waren wie schon in Rheinhausen von der ersten Minute an da. Wir wollten uns nur auf Fußball konzentrieren – das hat man auf beiden Seiten gemerkt. Es gab keine Nickeligkeiten.“
Mit dem zweiten Zu-Null-Sieg in Folge zog der Büdericher SV in der Tabelle der Kreisliga A mit dem SV Menzelen gleich – beide stehen nach 19 Spieltagen nun bei 25 Punkten. Während Büderich damit einen optimalen Start ins neue Jahr erwischte, kassierte Menzelen zwei Niederlagen zum Auftakt und wartet weiter auf den ersten Pflichtspieltreffer im neuen Jahr.
Für die Büdericher bedeutete der Erfolg nicht nur Derby-Genugtuung, sondern auch spürbare Erleichterung: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist auf zwölf Zähler angewachsen. „Das fühlt sich deutlich besser an als noch vor ein paar Wochen“, so Griesdorn, der den Neustart bei seinem neuen Verein nach kurzer Zeit erfolgreich einleiten konnte.