Trainer FC Emmendingen: "Die Situation ist diesmal eine andere"

Alle Jahre wieder: Bereits zum vierten Mal in Folge beendete der FC Emmendingen die Bezirksliga-Saison als Vizemeister und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsspiele zur Landesliga. In Hin- und Rückspiel gegen den Vizemeister der Bezirksliga Hochrhein wird der dritte Landesliga-Aufsteiger – neben dem FC Wittlingen und dem SV Blau-Weiß Waltershofen – ermittelt. In diesem Jahr heißt der Gegner SG FC Wehr-Brennet.