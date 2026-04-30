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Trainer Fatih Yildizadoymaz tritt zum Saisonende zurück
Coach will sich wieder auf die eigene Spielerkarriere konzentrieren – Entscheidung fällt unabhängig vom Verein
Beim TuS Davenstedt aus der Bezirksliga Hannover Staffel 2 wird es zur kommenden Saison eine Veränderung auf der Trainerposition geben: Fatih Yildizadoymaz hat angekündigt, sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit niederzulegen. Der Coach begründet diesen Schritt mit dem Wunsch, die verbleibenden Jahre seiner aktiven Laufbahn noch einmal vollständig als Spieler zu nutzen.
Yildizadoymaz war erst im Sommer 2025 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt – ursprünglich mit der Rolle als spielender Co-Trainer. In einer sportlich unruhigen Phase übernahm er jedoch kurzfristig die Verantwortung an der Seitenlinie und führte die Mannschaft durch eine schwierige Saison. „Es war für mich selbstverständlich, die Jungs nicht im Stich zu lassen und hier das Bestmögliche gemeinsam zu erreichen“, wird der Trainer zitiert.
Die Spielzeit verlief für den TuS Davenstedt nicht ohne Rückschläge. Insbesondere Verletzungen zentraler Spieler erschwerten eine konstante Punkteausbeute. Dennoch hebt Yildizadoymaz den Zusammenhalt innerhalb des Teams hervor: „Wir haben als Team immer zusammen gestanden, die Ergebnisse haben das vielleicht nicht immer gezeigt. Aber auf die Jungs war in jedem Spiel Verlass.“
Seine Entscheidung sei unabhängig vom Verein gefallen, heißt es aus dem Umfeld der Mannschaft. Intern hätte man sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gewünscht. Yildizadoymaz selbst lässt eine spätere Rückkehr auf die Trainerbank offen, stellt aber klar: „Jetzt möchte ich gern Fußball spielen und die Zeit auf dem Platz aktiv genießen.“
Mit Blick auf die verbleibenden Spiele der Saison richtet der scheidende Trainer den Fokus noch einmal nach vorn – gemeinsam mit der Mannschaft soll das Maximum aus den letzten Partien herausgeholt werden.