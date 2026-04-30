Trainer Fatih Yildizadoymaz tritt zum Saisonende zurück

Yildizadoymaz war erst im Sommer 2025 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt – ursprünglich mit der Rolle als spielender Co-Trainer. In einer sportlich unruhigen Phase übernahm er jedoch kurzfristig die Verantwortung an der Seitenlinie und führte die Mannschaft durch eine schwierige Saison. „Es war für mich selbstverständlich, die Jungs nicht im Stich zu lassen und hier das Bestmögliche gemeinsam zu erreichen“, wird der Trainer zitiert.

Die Spielzeit verlief für den TuS Davenstedt nicht ohne Rückschläge. Insbesondere Verletzungen zentraler Spieler erschwerten eine konstante Punkteausbeute. Dennoch hebt Yildizadoymaz den Zusammenhalt innerhalb des Teams hervor: „Wir haben als Team immer zusammen gestanden, die Ergebnisse haben das vielleicht nicht immer gezeigt. Aber auf die Jungs war in jedem Spiel Verlass.“