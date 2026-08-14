Trainer Fabian Maas macht für den SV Sevelen diese Rechnung auf

In der abgelaufenen Saison glich die Kreisliga A Kleve/Geldern einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Der spätere Meister FC Aldekerk, der Uedemer SV, Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk machten das Titelrennen unter sich aus und waren für die übrige Konkurrenz einfach zu stark.
Das Feld der übrigen zwölf Mannschaften, von denen viele immer mal wieder den Blick nach unten richten mussten, führte in der Endabrechnung der SV Sevelen an. Die Schwarz-Weißen vom Koetherdyck sammelten 55 Punkte und konnten mit 17 Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen eine eindeutig positive Bilanz vorweisen. Aber über eine Tatsache ärgert sich Trainer Fabian Maas immer noch etwas. „Grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden damit, wie wir uns in der vergangenen Saison präsentiert haben. Aber die 73 Gegentreffer stören mich. Wir waren in der Abwehr eindeutig zu anfällig“, sagt er.
Allerdings lässt sich dieses Problem auch etwas auf den Sturm-und-Drang-Fußball seines jungen Teams zurückführen, das im vergangenen Sommer erheblich verjüngt wurde. „Der Umbruch hat insgesamt gut funktioniert, wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Aber es dauert nun einmal auch seine Zeit, bis die taktischen Abläufe verinnerlicht sind. Mitunter müssen wir den jugendlichen Elan noch einfangen, damit wir nicht zu offensiv werden. Wir sind auf einem guten Weg“, so Maas.
Und diesen geht der SV Sevelen unter dem Motto „Jugend forsch“ konsequent weiter. Schon in der vergangenen Saison waren die A-Junioren der JSG Sevelen/Issum herzlich eingeladen, am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen. Ein Angebot, das rege genutzt wurde und auch dazu führte, dass das eine oder andere Talent bereits für einige Minuten A-Liga-Luft schnuppern durfte.
Ab sofort gehören Nils Prang, Jasem Aziz, Kryspin Kmita, Marlon Belting, Tristan Belting, Lars Ruhnau, Lars Adams und Gaith Saflow fest zum Kader der „Ersten“. Von der A-Jugend des Bezirksligisten Thomasstadt Kempen stößt Nick Wolters hinzu, der junge Abwehrspieler Jasper Hogenkamp, zuletzt vor zwei Jahren für die A-Junioren des SV Budberg im Einsatz, setzt seine sportliche Laufbahn am Koetherdyck fort.
Allerdings verzeichnet der SV Sevelen auch einige Abgänge. Adriano Fröse hat sich dem Ligarivalen SV Straelen angeschlossen, Lukas Garic versucht sein Glück beim Bezirksliga-Titelaspiranten Kevelaerer SV. Der erfahrene Verteidiger Dustin Ronnes ist zu Alemannia Kamp (Kreisliga B Moers) gewechselt, während Lucas Claus und Markus Esters ihre Laufbahn beendet haben. Julian Maas spielt künftig eine Etage tiefer für die Sevelener Reserve.
Die Rechnung des Trainers lautet so: „Wenn wir vorne weiterhin ähnlich gefährlich sind und vielleicht zehn oder 20 Gegentore weniger kassieren, dürfte das erneut für einen Platz im oberen Tabellendrittel reichen.“