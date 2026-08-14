Trainer Fabian Maas macht für den SV Sevelen diese Rechnung auf In der abgelaufenen Saison platzierte sich die Mannschaft vom Koetherdyck in der Kreisliga A Kleve/Geldern hinter den vier Spitzenteams. Der Verjüngungsprozess geht in die nächste Runde. Für den Coach kein Hindernis, um erneut oben mitzumischen. von RP / Per Feldberg · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Sevelen will sich in der Defensive verstärken – Foto: Susanne Schmidt

In der abgelaufenen Saison glich die Kreisliga A Kleve/Geldern einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Der spätere Meister FC Aldekerk, der Uedemer SV, Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk machten das Titelrennen unter sich aus und waren für die übrige Konkurrenz einfach zu stark.

Das Feld der übrigen zwölf Mannschaften, von denen viele immer mal wieder den Blick nach unten richten mussten, führte in der Endabrechnung der SV Sevelen an. Die Schwarz-Weißen vom Koetherdyck sammelten 55 Punkte und konnten mit 17 Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen eine eindeutig positive Bilanz vorweisen. Aber über eine Tatsache ärgert sich Trainer Fabian Maas immer noch etwas. „Grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden damit, wie wir uns in der vergangenen Saison präsentiert haben. Aber die 73 Gegentreffer stören mich. Wir waren in der Abwehr eindeutig zu anfällig“, sagt er. „Mitunter müssen wir den jugendlichen Elan noch einfangen“ Allerdings lässt sich dieses Problem auch etwas auf den Sturm-und-Drang-Fußball seines jungen Teams zurückführen, das im vergangenen Sommer erheblich verjüngt wurde. „Der Umbruch hat insgesamt gut funktioniert, wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Aber es dauert nun einmal auch seine Zeit, bis die taktischen Abläufe verinnerlicht sind. Mitunter müssen wir den jugendlichen Elan noch einfangen, damit wir nicht zu offensiv werden. Wir sind auf einem guten Weg“, so Maas.

Und diesen geht der SV Sevelen unter dem Motto „Jugend forsch“ konsequent weiter. Schon in der vergangenen Saison waren die A-Junioren der JSG Sevelen/Issum herzlich eingeladen, am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen. Ein Angebot, das rege genutzt wurde und auch dazu führte, dass das eine oder andere Talent bereits für einige Minuten A-Liga-Luft schnuppern durfte. Viele Talente drängen in die Startelf Ab sofort gehören Nils Prang, Jasem Aziz, Kryspin Kmita, Marlon Belting, Tristan Belting, Lars Ruhnau, Lars Adams und Gaith Saflow fest zum Kader der „Ersten“. Von der A-Jugend des Bezirksligisten Thomasstadt Kempen stößt Nick Wolters hinzu, der junge Abwehrspieler Jasper Hogenkamp, zuletzt vor zwei Jahren für die A-Junioren des SV Budberg im Einsatz, setzt seine sportliche Laufbahn am Koetherdyck fort.