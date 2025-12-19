Trainer Fabian Hederer bleibt bei der DJK Heuweiler

Noch vor den Weihnachtstagen konnten wir bei der DJK Heuweiler einen entscheidenden Schritt für die kommende Saison gehen: In intensiven Gesprächen mit unserem Trainer Fabian Hederer sowie den tragenden Säulen der Mannschaft wurde der eingeschlagene Weg bestätigt.

Sowohl der Trainer als auch die zentralen Leistungsträger haben ihre Zusage gegeben, den begonnenen Umbruch gemeinsam weiter voranzutreiben und Verantwortung zu übernehmen.

Gerade in einer Phase, in der die erhofften Ergebnisse bisher ausgeblieben sind, zeigt diese Geschlossenheit und Entschlossenheit, wie stark der Teamgeist innerhalb unserer Mannschaft ist. Dieses klare Bekenntnis macht uns stolz und gibt uns die Zuversicht, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte erfolgreich gehen werden.