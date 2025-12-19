Trainer Fabian Hederer bleibt bei der DJK Heuweiler

Noch vor den Weihnachtstagen konnten wir bei der DJK Heuweiler einen entscheidenden Schritt für die kommende Saison gehen: In intensiven Gesprächen mit unserem Trainer Fabian Hederer sowie den tragenden Säulen der Mannschaft wurde der eingeschlagene Weg bestätigt.
Sowohl der Trainer als auch die zentralen Leistungsträger haben ihre Zusage gegeben, den begonnenen Umbruch gemeinsam weiter voranzutreiben und Verantwortung zu übernehmen.
Gerade in einer Phase, in der die erhofften Ergebnisse bisher ausgeblieben sind, zeigt diese Geschlossenheit und Entschlossenheit, wie stark der Teamgeist innerhalb unserer Mannschaft ist. Dieses klare Bekenntnis macht uns stolz und gibt uns die Zuversicht, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte erfolgreich gehen werden.
Die Vorstandschaft steht geschlossen hinter Trainer und Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass sich die harte Arbeit und das Vertrauen in unseren Weg bereits in der Rückrunde auszahlen werden – mit mehr positiven Ergebnissen und einer weiter wachsenden Einheit auf und neben dem Platz. Wir danken allen Beteiligten für ihre Loyalität und ihren Einsatz und wünschen der gesamten Mannschaft eine erholsame Weihnachtszeit und einen kraftvollen Start ins neue Jahr!