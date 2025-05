Trainer-Entscheidungen im Südosten

BGL-Ligist US Mondorf hat einen Nachfolger für den nach der Saison aus seinem Amt scheidenden David Zitelli gefunden. Jérémy Deichelbohrer wird neuer Cheftrainer bei den Badestädtern. Deichelbohrer steht seit einigen Jahren bei der grenznahen ES Villerupt-Thil (F) unter Vertrag und wird nun ins Luxemburger Oberhaus wechseln. Deichelbohrer stand in Villerupt u.a. 2023 in der „Coupe de France“ im Fokus, als er die ESVT gegen den damaligen Zweitligisten Annecy coachte.

Zehn Kilometer weiter nördlich in der 1.Division hat URB-Trainer Mirnes Hajdarevic bekanntlich seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang bat er uns um die Veröffentlichung folgender Stellungnahme:

„Die Ambitionen des Vereins und meine eigenen waren nicht mehr vollständig im Einklang, daher haben wir gemeinsam beschlossen, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.



Meine Vision war es seit meinem Amtsantritt im Januar 2024, zunächst in den ersten sechs Monaten die Klasse zu halten – was uns gelungen ist – und in der darauffolgenden Saison mit einer klaren Spielphilosophie für sportliche Stabilität zu sorgen.

Der nächste logische Schritt wäre für mich gewesen, in der kommenden Saison um den Aufstieg mitzuspielen. Der Verein war jedoch noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen – das akzeptiere und respektiere ich voll und ganz.



Ich möchte weder die finanzielle Gesundheit des Vereins gefährden noch gegen die Überzeugungen der Verantwortlichen handeln – deshalb war diese Entscheidung die vernünftigste für beide Seiten.



Ich bin dankbar, dass mir die Union Remich-Bous die Chance gegeben hat, mich in einem gesunden, wenn auch sehr bescheidenen Umfeld als Trainer zu beweisen und zu zeigen, dass man auch mit wenig Budget gute Arbeit leisten kann.“