Trainer-Entscheidungen: eine Zusammenfassung

Tim Kämmer wird die ehemalige Entente WMGB, in der Hostert bekanntlich Grevenmacher und Biwer ersetzen wird, in der neuen Saison nicht mehr als Trainer betreuen. Auch sein Co-Trainer verlässt die Spielgemeinschaft, dies FuPa-Informationen zufolge, um sich einem Projekt in Düdelingen anzuschließen. Über mögliche Nachfolger liegen z.B. noch keine Informationen vor.

Kehlen