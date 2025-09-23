Dennis Lindemann wird im Sommer seinen Trainerposten beim TuS Haffen-Mehr aufgeben. – Foto: Pia Buchmann

Trainer-Entscheidung beim TuS Haffen-Mehr gefallen Trainer Dennis Lindemann vom TuS Haffen-Mehr trifft Zukunftsentscheidung.

Nach mehr als sechs Jahren an der Seitenlinie des TuS Haffen-Mehr hat Trainer Dennis Lindemann eine Zukunftsentscheidung getroffen. Der 44-Jährige wird im Sommer seinen Posten aufgeben und sich neuen Herausforderungen stellen. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein blickt er auf Vergangenes und Zukünftiges. Mit seiner Mannschaft ist er mit vier Siegen und zwei Niederlagen ordentlich in die Saison gestartet. Zum Abschied hat er sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt.

"Als ich den Verein übernommen habe, standen wir sportlich am Ende der Kreisliga C. Schritt für Schritt haben wir uns gemeinsam nach oben gearbeitet – bis hin zu einem etablierten A-Kreisligisten. Besonders stolz bin ich auf die Arbeit meiner Co-Trainer, die mich auf diesem Weg stets begleitet haben. Sebastian Buhners und Daniel Weigle sind für mich nicht nur Co-Trainer, sondern auch privat Familie. Auch Patrick Hiller und Torwarttrainer Sascha Groth haben mich jederzeit unterstützt und standen in allen Phasen hinter mir", sagt Lindemann. Zeit für eine Veränderung

"Ich bin nun seit 15 Jahren Trainer und habe immer noch große Freude am Fußball – für mich ist das weit mehr als ein Sport, es ist Leidenschaft und ein Stück Leben. 2019 habe ich hier eine sehr junge Mannschaft übernommen, die im Schnitt gerade einmal 19-20 Jahre alt war. In den vergangenen sechs Jahren konnten wir diese Spieler gemeinsam im Trainerteam weiterentwickeln, wir haben Höhen und Tiefen durchlebt. Zwei Aufstiege und ein Abstieg liegen hinter uns – rückblickend kam der erste Aufstieg vielleicht ein wenig zu früh", führt er weiter aus. Doch nun ist es an der Zeit, etwas Neues anzugehen. "Heute kann ich sagen: Wir haben eine intakte Mannschaft, eine dörfliche Platzanlage, treue Zuschauer und ein hervorragendes Vereinsklima. Besonders stolz macht mich, dass wir im vergangenen Jahr den höchsten Zuschauerschnitt verzeichnen konnten. Ich glaube, ich hinterlasse eine sehr gute Basis für die Zukunft. Trotzdem bin ich der Meinung, dass nach sechs Jahren eine Veränderung notwendig ist – sowohl für die Spieler als auch für mich persönlich. Jede Zeit geht irgendwann zu Ende, und ich möchte ganz bewusst im Guten gehen", betont der 44-Jährige.