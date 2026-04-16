Trainer entscheidet selbst über vorgezogenen Wechsel von Stephan Dettmann · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser

Überrascht nahmen wir, zu Beginn dieser Woche, die Entscheidung unseres bisherigen Trainers der 1. Herren, Christoffer von Rekowski zur Kenntnis. Er bat darum, ihn mit sofortiger Wirkung von seinem Amt und seinen Aufgaben vorzeitig zu entbinden.



Wir kamen seinem Wunsch nach, auch wenn es ganz klar unser Wunsch war, die Saison mit „Babatz“ zu Ende zu bringen.





Somit rückt Robin Twyrdy, der ab Sommer bereits als neuer Trainer unserer Landesligamannschaft festgestanden hatte, bereits jetzt aus unserer Zweitvertretung nach.



Hierfür schon einmal ein großes Dankeschön an Robin, dass er bereit ist, früher als geplant die Verantwortung zu übernehmen.





Robins Aufgaben als Trainer der zweiten Mannschaft wird vorerst Lukas Seelhöfer übernehmen.



Die Entscheidung, als Trainer zurückzutreten, reifte bei Christoffer in den letzten Wochen, in denen sicherlich die Ergebnisse nicht immer stimmten und unser Team in leichte Seitenlage gerutscht ist.



Dennoch betonte unser Vorstand, dass wir auch hier nicht in Panik ausgeartet wären und für den Verein feststand, die Saison mit unserem bisherigen Trainer zu beenden.



Wir möchten uns bei „Babatz“ für sein Engagement, sowohl jahrelang als Spieler, als auch in den letzten Jahren als Trainer bedanken. Du wirst immer ein willkommener und gern gesehener Gast auf unseren Sportanlagen sein.



Wir wünschen Dir sowohl für deine sportliche als auch private Zukunft nur das Beste.