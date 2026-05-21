Trainer eines Konkurrenten lieferte Screenshots gegen den MSV Der Einspruch im Fall Kulovic wurde abgewiesen. In der Zwischenzeit tauchten Screenshots eines rivalisierenden Trainers auf. Die Interessenlagen in der Sportgerichtsposse sind brisant. von Marcus Giesenfeld · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Partie zwischen dem MSV und Nievenheim wurde neu angesetzt – Foto: Frank Vieten

Der auf dem sportlichen Weg ausgetragene Kampf um den Aufstieg in die Landesliga ist eigentlich schon aufregend genug. Zwei Spieltage vor Schluss dürfen sich mit dem MSV Düsseldorf, TSV Eller 04 und der SG Benrath-Hassels noch drei Düsseldorfer Bezirksligisten Hoffnung auf den Klassensprung machen. Zusätzliche Würze in das Titelrennen in Gruppe 1 bringt jedoch seit Wochen der Fall „Vedin Kulovic“.

Der 30 Jahre alte Bosnier, der in der Winterpause ausgerechnet von Benrath-Hassels zum MSV gewechselt war, beschäftigte in den vergangenen Tagen und Wochen gleich mehrere Sportrichter auf Bezirks- und Verbandsebene. Das Ganze machte er freilich unbeabsichtigt. Schließlich war es ihm nicht anzukreiden, dass er in den Spielen des MSV gegen den 1. FC Grevenbroich und VdS Nievenheim Anfang März eingesetzt wurde. Doch wen genau traf die Schuld? Diese Frage versuchten nun Richter aufzuschlüsseln. Offenbar kein Verschulden beim MSV Alle waren sich nach Prüfung einig. Kulovic hätte am 1. März noch kein Pflichtspiel bestreiten dürfen, weil die sechsmonatige Wartefrist aufgrund der fehlenden Wechselfreigabe durch seinen Ex-Klub eben nicht am 31. August 2025, dem Tag, an dem Kulovic sein letztes Spiel bestritt, begann. In jener Abschiedsvorstellung, die übrigens gegen den MSV stattfand, handelte sich der Offensivmann noch eine Rote Karte ein, die mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt wurde. Folglich begann die Wartefrist erst nach Ablauf der Rotsperre.

Ob es nun Unkenntnis über diesen Mechanismus oder einfach nur ein menschlicher Fehler war, dass Kulovic seitens der Passstelle die Spielberechtigung zum 1. März erhielt und daraufhin vom MSV auch eingesetzt wurde, sei dahingestellt. Jedenfalls erkannte schon das Bezirkssportgericht kein Verschulden aufseiten des MSV und ordnete daher an, die Partien gegen Nievenheim und Grevenbroich-Süd zu annullieren und neu anzusetzen. Ein Urteil, mit dem sich nicht nur VdS Nievenheim nicht zufrieden gab. Dem Einspruch des abstiegsgefährdeten Klubs schlossen sich auch die Passstelle und der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) als weitere Berufungsführer an. Somit ging die Verhandlung nun vor dem Verbandssportgericht weiter. Doch am Ergebnis änderte sich nichts. Auch in zweiter Instanz bestätigten die Richter, dass der MSV auf die seitens der Passstelle irrtümlich erteilte Spielberechtigung vertrauen durfte. Da half es den Verantwortlichen aus Nievenheim auch nicht, dass sie in ihrem Schreiben an das Verbandsgericht unter anderem Screenshots verwiesen, die Benrath-Hassels‘ Trainer Nermin Ramic gemacht habe.