Trainer-Duo wird nach erreichtem Ligaerhalt die «Sky Blues» verlassen!

Aufstieg in die 3. Liga bereits in der zweiten Trainer-Amtszeit

In der Saison 2022/23 übernahm das Trainier-Duo Marcello PETRONE und Christopher PRIDNIG, die damals in der Vorsaison 2021/22, in die 4-te Liga aufgestiegene erste Mannschaft von G.S.I. Rümlang 1964. Der Auftrag der G.S.I.-Clubverantwortlichen an das neue Trainer-Duo war klar, Aufstieg in die 3. Liga, wenn möglich auf das 60-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2024; ein ambitioniertes Ziel.